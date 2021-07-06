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以色列100萬劑輝瑞快過期！傳將由「南韓接手」

▲▼以色列100萬劑輝瑞疫苗即將於7月底過期，傳出南韓將要接手。（圖／達志影像）

▲以色列100萬劑輝瑞疫苗即將於7月底過期，傳出南韓將要接手。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

以色列有一批輝瑞疫苗即將於7月底到期，該國衛生部幹事在電台專訪時透露數量為100萬劑，先前曾先後與巴勒斯坦、英國、捷克談判交換疫苗，不過皆已破局告終。當地媒體報導，以色列將向南韓釋出70萬劑輝瑞疫苗，並與南韓交換9、10月購買的份量。

根據以色列主流媒體《國土報》（Haaretz），以色列於當地時間5日已與南韓完成簽約，決定將快要到期的70萬劑輝瑞疫苗提供給南韓，在幾天以內就會開始發送，預計發送作業會持續至7月底；同時，根據此項合約，以色列將從南韓購回預計9、10月到貨的輝瑞疫苗，做為疫苗交換計畫。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）正式發表這項與南韓簽訂的交換契約，表示該項合約對方而言是一項「雙贏」的契約，有助於適時整理國內的庫存疫苗，並確保未來獲取的疫苗數量。《以色列時報》（The Times of Israel）補充，以色列提供給南韓的70萬劑輝瑞疫苗，證實其有效期限是到今年7月底。

貝特表示，此次之所以能成功與南韓簽下疫苗交換協議，是因為近幾天以來持續與輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）進行溝通而得出來的結果。

▲▼以色列總理貝內特。（圖／路透社）

▲以色列總理貝內特。（圖／路透社）

根據《韓聯社》報導，南韓政府今（6）日透過文字訊息證實這項消息，表示目前正與以色列當局進行疫苗交換談判，詳細的具體內容將於下午透過記者會發布。

報導也指出，以色列之所以提供給南韓70萬劑輝瑞疫苗，而非目前庫存即將過期的100萬劑，原因在於國內正爆發以未滿16歲青少年為主的Delta變種株校園群聚感染，因此當局計畫從9日起針對12至15歲青少年開放施打，而剩餘的30萬劑疫苗將會提供給青少年施打。

據悉，以色列原本6月中旬曾與巴勒斯坦自治政府針對即將過期的100萬劑輝瑞疫苗進行談判，計畫將100萬劑疫苗提供給巴勒斯坦，同時獲取巴勒斯坦預計9、10月到貨的100萬劑疫苗，不過巴勒斯坦認為以色列的疫苗即將過期，根本不算是等價交易，不符合標準，因此最後予以拒絕。

►100萬劑輝瑞疫苗快放過期！以色列慌了...急叩各國「要求交換」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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