注射輝瑞後舉重猝死！新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

▲新加坡民眾排隊等待接種中國科興疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

先前美國曾於6月中旬傳出高達226名年輕人在接種輝瑞、莫德納等mRNA新冠疫苗後引發心肌炎的案例，而最近新加坡也有1名年僅16歲的學生在接種輝瑞疫苗，不料在健身房舉重後卻心臟驟停死亡。對此，新加坡衛生部建議，民眾在接種疫苗後的1周以內，應儘量避免激烈的體能運動。

根據《彭博社》報導，新加坡衛生部原本在最初的指南上建議，民眾在接種疫苗後的12至24小時內應避免運動，不過從6月11日起更新指南內容，調整建議為青少年與30歲以下男性在接種第2劑後的1周以內，需避免激烈的體能運動。

新加坡衛生部昨（5）日更表示，因為有少數的案例在施打疫苗後，出現心臟問題，且多集中在年輕人。同時更在聲明中表示，專家委員會應建議政府向民眾推薦施打mRNA疫苗，因為疫苗的保護效能與效益遠大於接種風險。

報導指出，1名16歲學生6月27日接種第1劑輝瑞疫苗，當下並無任何不適感，然而7月3日卻突然昏厥、心臟驟停，之後宣告死亡。

當局在調查指出，該名學生曾在健身房舉重，初步判斷是院外的心臟驟停，目前正在著手進行臨床與實驗室檢測，以求釐清死因是否涉及嚴重心肌炎，或是影響心臟功能的心肌嚴重炎症。

據悉，新加坡截至6月30日共接獲12人接種疫苗後出現心臟相關問題，其中30歲以下男性便高達7例，遠高於政府的預期。

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