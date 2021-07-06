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周休3日薪水照領！冰島「縮短工時」實驗大成功　全國9成員工跟進

▲▼ 冰島。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲冰島公部門帶頭縮短工時，發現對員工健康和生活助益良多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

冰島於2015年至2019年間，由公務員進行一項周休三日的實驗，結果取得了「壓倒性的成功」，他們不僅每周多休1天，一個月多休4天，領的薪水還和周休二日時一樣，而且結果證明工作效率沒有降低，甚至能達到維持或做得更好。這項實驗結果鼓舞人心，如今全國近9成員工跟進，其他國家也開始跟進類似實驗。

BBC報導，這項實驗由英國智庫「自治」（Autonomy ）和「民主永續協會」（ Alda）發起，由冰島雷克雅未克（Reykjavík）市議會和中央政府進行，最終共有2500名公務員與相關人員都參與了周休三日的實驗，人數相當於全冰島工作人口的1％。

大部分政府員工不加班，如今每周工作時數還從40小時降至35或35小時，但效率維持。實驗結果讓冰島各職業工會有重新調整工時的談判籌碼，而現在全冰島高達86％的員工都跟進，若不是領相同薪水並減少工作時數，就是有權力選擇這麼做。

廣大員工對於新制的反饋是覺得感沒有壓力負擔，也不必擔心被工作累垮，並強調健康獲得改善，工作和生活的比重也更加平衡。

「自治」研究的主導人史壯（Will Stronge）指出研究結果顯示，這項全球最大、在公部門進行的縮短工時研究在各方各面取得了「壓倒性的成功」，也代表著公部門是縮短工時的先鋒，「他國政府也可以從中學習」。

「民主永續協會」研究者哈洛森（Gudmundur D. Haraldsson）則指出，「冰島人縮短工時的旅程告訴我們，縮短工時不僅在現今這個時代是可能的，漸進式改變也是可行的。」

已有其他國家和公司在仿傚這項實驗，包括西班牙和國際食品公司「Unilever」的紐西蘭分公司。西班牙主要是因應COVID-19疫情帶來的長期挑戰，而Unilever實驗允許員工在同酬的情況下，縮短20％的工時。

今年5月一項英國報告指出，縮短工時如每周工作4天，能有效減少英國的碳足跡。

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