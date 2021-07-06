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英國解封方案公布了！連口罩都不用戴　英格蘭防疫措施全面解除

▲英國首相強生宣布英格蘭的解封方案。（圖／路透）

▲英國首相強生宣布英格蘭的解封方案。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）5日正式公布英國政府的解封方案，計畫在7月19日解除英格蘭的大部分防疫限制措施，包括將取消社交距離和在家工作，也不再強制要求大眾戴口罩。

根據路透社報導，強生證實，英國政府的目標是在2周內解除各種限制性防疫措施，惟最終決定將於下周定案。根據政府計畫，屆時將允許夜店等娛樂性場所重新開放，也不會限制入場人數，同時將廢除社交距離規則。

強生在記者會上表示，「我們將取消法律上的限制，讓人們自己決定該如何進行病毒管理。」他還說，「我們必須對自己誠實，如果我們在夏季和暑假期間都無法達成重新開放社會，那麼我們何時才能恢復正常生活？」

不過，強生政府計畫的解封政策僅限於英格蘭，並不包含蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭。

截至目前為止，英國感染新冠病毒而死亡的人數在全球排名高達第七位，不過英國民眾的疫苗接種率也相當高。根據政府統計，截至5日已有86％的成年人接種第一劑疫苗，有64％的人接種兩劑疫苗。

英格蘭公共衛生局的數據顯示，新冠疫苗對於防止Delta變種病毒演變為重症的預防效果仍十分有效，尤其是完整接種兩劑疫苗之後，能有效防止新冠病毒疾病演變為重症。

不過，反對黨工黨領袖斯塔摩（Keir Starmer）則批評強生政府的解封計畫，呼籲政府應保留某些必要的法律措施，例如規定民眾在搭乘大眾運輸工具時仍應戴上口罩。

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