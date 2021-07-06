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習近平與馬克宏、梅克爾會晤　「希望擴大合作」…百年黨慶後首次

▲習近平與馬克宏、梅克爾視訊會晤。（圖／新華社）

▲習近平與馬克宏、梅克爾視訊會晤。（圖／新華社）

記者王致凱／綜合報導

中國國家主席習近平5日晚間在北京與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視訊峰會。習近平會中指出，全球疫情仍然嚴峻，希望中國與歐洲擴大共識和合作。這是中共百年黨慶大會後，習近平首次與外國領導人展開會晤。

根據新華社報導，習近平在峰會中表示，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明。世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博奕。希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用。

習近平提出四點看法，包括「堅持正確互相認識」、「擴大互利共贏合作」、「維護真正的多邊主義」，以及「堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關係」。 他說，中歐本著相互尊重、求同存異的原則發展合作，中方願同歐方盡早舉行第二十三次中歐領導人會務，展開戰略、經貿、人文、數字、氣候等領域高級別對話，推進雙方清單產品互任互保，並且不斷優化人員往來快捷通道，希望歐方按照市場原則為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

習近平說，中國最希望的是發展好自己，而非取代別人。中方提出共建「一帶一路」倡議，是要創造更多共同發展的機欲，中方願同各方加強對話合作，同時堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。希望歐方在國際事務中發揮更多積極作用，真正體現戰略自主，共同維護好世界和平穩定和發展繁榮。

馬克宏表示，法方致力於以務實態度推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國企業投資法國。法方願就世貿組織改革、應對氣候變化和保護生物多樣性等問題繼續同中方保持溝通。

梅克爾也表示，德法中領導人保持交流非常重要，德方願同中方就促進疫苗公平生產分配、恢復人員和貿易往來加強協調合作。她說，歐中關係非常重要，雙方共識很多，可以合作的領域很多，應該互相尊重，通過加強對話減少分歧。

另外，習近平、馬克宏和梅克爾也就非洲議題交換意見。習近平指出，中方歡迎法國、德國加入中非共同發起的「支持非洲發展伙伴倡議」，開展多方合作。此外，三國領導人也就伊朗核問題、阿富汗、緬甸等議題交換意見。

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