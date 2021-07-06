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新加坡16歲少年接種「輝瑞疫苗」　舉重訓練後心臟驟停

▲▼輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

▲新加坡16歲少年接種輝瑞疫苗6天後，舉重訓練心臟驟停。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

輝瑞/BNT疫苗是目前世界上唯一實驗證實，可讓18歲以下青少年接種的疫苗，不過在新加坡卻發生一名16歲青少年，在接種疫苗6天後，在健身房舉重，不久後在家昏倒，經送醫急救，初步診斷為心臟驟停，當局正與醫院合作調查是否與接種疫苗有關。不過新加坡也更新指引，打完疫苗一周內別做激烈運動。

新加坡衛生部發布新聞稿表示，3日接獲通報，一名16歲青少年當天稍早昏倒，被送往邱德拔醫院急診部，隨後轉送國大醫院加護病房接受治療。這名青少年目前情況危急。

這名青少年6月27日接種第一劑輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）的COVID-19疫苗，衛生部表示，他經醫護人員評估為適合接種疫苗，注射後觀察30分鐘，情況良好，隨後5天也無異狀，直到7月3日昏倒。

衛生部指出，這名青少年昏倒之前，曾在健身房舉重，訓練使用的重量很重，甚至超過自己的體重。

▲▼新加坡疫苗接種。（圖／路透）

▲新加坡疫苗更新接種指引，一周內不要做激烈運動。（圖／路透）

衛生部表示，這名青少年的病況初步診斷為心臟驟停。衛生部正與國大醫院團隊合作，進行相關檢查，以確定是否與接種疫苗有關，以及是否出現急性嚴重心肌炎，這名青少年的病況初步診斷為心臟驟停。衛生部正與國大醫院團隊合作，進行相關檢查，以確定是否與接種疫苗有關，以及是否出現急性嚴重心肌炎。

星國衛生部5日更新對所有接種疫苗民眾的指引，無論是接種第一劑或第二劑疫苗後的一周內，避免進行劇烈運動，特別是青少年和30歲以下男性，是「進一步預防措施」。星國先前的指引是建議接種完疫苗的12至24小時後，就可運動。

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