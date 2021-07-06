印度神童又預言！　揭「最糟2時間點」：直接衝擊全球

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導



印度神阿南德（Abhigya Anand）在最新一次的預言中提出警告，還有2個時間點要當心，分別是「9月到11月」與「明年5月以後」，其中9月到11月情況會急轉直下，要迎來「最糟的時期」，恐有另一波疫情高峰，衝擊全球經濟與股市。

阿南德指出，7月開始，火星和木星處於相對位置，全球動盪情勢短暫回穩，但到9月又會急轉直下迎來最糟時期，11月21日以後，由於對疫苗的憂慮與敏感，經濟將有泡沫化危機，要到明年的5月後，經濟才會逐漸好轉，不過屆時還會有新爆發的疫情或新疾病影響，疫苗卻沒有多大用處。

阿南德還說，2023年4月後，由於木星離開水瓶座，疫情逐漸好轉，全球已適應「大型重置」，經濟再次進入成長期。透過占星術的阿南德多次成功預言新冠疫情，也讓自己一夕爆紅，他在6月PO出的影片指出，世界各國將在「5個關鍵時間點」發生大事，直接點名日本、美國、印度、英國等國家。



結果日本靜岡7月4日果真發生土石流造成至少3人死亡、美國邁阿密大樓坍塌造成27人死亡且百人失蹤、英國宣布解封「自由日」延到7月19日、盧森堡總理貝特爾確診，外界開始注意到阿南德每次的預言內容，接下來是否能夠精準命中有待觀察。

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