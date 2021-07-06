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唐鳳揭「疫苗登記預約」登記流程！　指揮中心09:30記者會說明

▲▼唐鳳認為台灣的「自由」對防疫有更多創新方法。（圖／文化總會提供）

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／資料照／文化總會提供） 

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗累積到貨572.62萬劑，近日又有日本捐贈的100萬劑與直購約60萬劑AZ到貨，7月1日起也陸續開放8大類族群接種疫苗。為了方便民眾預約、查詢是否符合資格，行政院政委唐鳳規劃預約系統，今（6）日上午進行教育訓練，9時30分將召開記者會，說明與縣市討論後的修正方案，今起也將在金門、連江、澎湖三縣醫院登記試辦。

陳時中5日表示，目前疫苗到貨越來越多，除了特定年齡外，會繼續往下打，預約系統會先在醫院進行登記，明天上午也會在防疫會議進行特定討論。

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陳時中提到，疫苗預約系統會動用許多行政人員，指揮中心也要安排要做教育訓練，6日會在全國防疫會議上說明登記預約流程，唐鳳政委也於5日分與跟金門縣、連江縣與澎湖縣開會討論，因為三地規模相對小，也考慮在金門、澎湖與連江縣做醫院登記的試辦。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開。（圖／記者湯興漢攝）

根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家消息指出，該系統第一波鎖定50至64歲年齡層進行測試，可透過手機APP進行預約，或向超商、藥局、區公所登記。

由於各縣市都已經有自己的預約系統與管道，因此中央初步已決定65歲以上的疫苗預約與施打，將繼續由地方縣市政府依各自現行的方式進行。依目前的規劃，第一波試行對象將鎖定在「50至64歲」，一來是該族群大多具有手機網路使用能力，二來是便於中央發配，以免再有殘劑發生或疫苗不足的情事出現。

消息人士表示，根據疫苗接種預約平台的設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂的預告登記，指的是讓願意施打的民眾先進行登記，以方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種，詳細規劃內容將由唐鳳在記者會上親自說明。

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