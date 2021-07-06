唐鳳揭「疫苗登記預約」登記流程！　指揮中心09:30記者會說明

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／資料照／文化總會提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗累積到貨572.62萬劑，近日又有日本捐贈的100萬劑與直購約60萬劑AZ到貨，7月1日起也陸續開放8大類族群接種疫苗。為了方便民眾預約、查詢是否符合資格，行政院政委唐鳳規劃預約系統，今（6）日上午進行教育訓練，9時30分將召開記者會，說明與縣市討論後的修正方案，今起也將在金門、連江、澎湖三縣醫院登記試辦。

陳時中5日表示，目前疫苗到貨越來越多，除了特定年齡外，會繼續往下打，預約系統會先在醫院進行登記，明天上午也會在防疫會議進行特定討論。

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陳時中提到，疫苗預約系統會動用許多行政人員，指揮中心也要安排要做教育訓練，6日會在全國防疫會議上說明登記預約流程，唐鳳政委也於5日分與跟金門縣、連江縣與澎湖縣開會討論，因為三地規模相對小，也考慮在金門、澎湖與連江縣做醫院登記的試辦。

▲台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開。（圖／記者湯興漢攝）

根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家消息指出，該系統第一波鎖定50至64歲年齡層進行測試，可透過手機APP進行預約，或向超商、藥局、區公所登記。

由於各縣市都已經有自己的預約系統與管道，因此中央初步已決定65歲以上的疫苗預約與施打，將繼續由地方縣市政府依各自現行的方式進行。依目前的規劃，第一波試行對象將鎖定在「50至64歲」，一來是該族群大多具有手機網路使用能力，二來是便於中央發配，以免再有殘劑發生或疫苗不足的情事出現。

消息人士表示，根據疫苗接種預約平台的設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂的預告登記，指的是讓願意施打的民眾先進行登記，以方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種，詳細規劃內容將由唐鳳在記者會上親自說明。

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