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【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家（圖／取自《傳愛的旅程》）

《東森農場》

文／洪菱鞠

不論是做電視、做購物、做美妝，還是經營數位媒體、社群網路、電商平台，東森集團長期以來堅持公益行善，大家長王令麟更是站上第一線親力親為。從關懷偏鄉兒童、銀髮族、更生人及身心障礙者，近年來也把關懷的觸角延伸到在地的農漁民。

每當聽聞農產品因產銷失衡，生產過剩的生鮮蔬果遭到棄置，辛苦一年的農民欲哭無淚、血本無歸，王令麟總在第一時間挺身而出，出手相助。從自家「東森購物」開始，推出「東森農場」特別企劃，力挺在地小農，除了不收取任何代言行銷費用，利潤直接回饋給小農外，也藉此提升原本低迷的產地價格，幫助農民度過難關。而水產魚貨，「東森農場」也同樣關照，總試著在供需之間創造漁民最大的利潤和效益。

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家（圖／取自《傳愛的旅程》）

▲台北市長柯文哲來到「東森農場」大力促銷台北好茶。

生鮮掛保證一舉打響「東森農場」名號
「東森農場」力挺全台農漁民的行動，不分地域和品項，只重新鮮與品質。從現採水果、蔬菜到現撈海鮮水產，從台北一路到屏東，甚至跨海到澎湖，消費者不用大老遠跑到產地，坐在家中彈指之間就能輕鬆享用當季上選、有產銷履歷的食材。各縣市首長也紛紛應邀站台為自家生鮮掛保證，讓消費者買得放心、吃得安心，也品嘗到最高品質的台灣滋味。其中不少農特產品都是外銷等級規格，特別引進到東森購物台「東森農場」，配合縣市首長首次上電視促銷，再加上價格實惠、多重回饋，更是魅力無法擋。其中專門外銷日本、有「香蕉界香奈兒」美名的北蕉，就創下33分鐘賣光12噸的歷史紀錄；而外銷 27A規格的東勢茂谷柑，在限量搶購下，也一舉寫下賣出上千箱的好成績。

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家（圖／取自《傳愛的旅程》）

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家（圖／取自《傳愛的旅程》）

▲東森購物與農委會多次合作，是台灣農漁民的最佳拍檔。

「東森購物」在提供消費者好看好買又有保障的渠道外，也進一步為收視觀眾彙整相關產品資訊及消費新知，開辦「購物好好學堂」。每檔節目都會透過實拍畫面清楚介紹產地來源、栽種過程及農產品特色，並邀請農會人員、在地小農到節目現身說法，再經由專業人士傳授挑選技巧或是分享獨家吃法，讓消費者從下單到送貨到府，從產地到餐桌，都能一目了然、一次搞定。

支持在地經濟 東森購物義不容辭
「東森農場」推出後，受到熱烈好評和廣大迴響，成為推薦度高、CP值優質的在地好物首選平台，每每一開檔就有個人會員或中小企業發起團購，「東森購物」也把販售所得全數回饋給農民。王令麟說，「這是東森一千多萬名會員的愛心，也是東森購物支持在地經濟最具體的展現。」感謝「東森購物」的義舉，行政院農委會 2019 年也特別頒發感謝狀，肯定「東森農場」是台灣農漁民的最佳拍檔。

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家（圖／取自《傳愛的旅程》）

▲台中市長盧秀燕二度進棚，力挺自家農特產拼業績。

在小農、青農、產銷班的認真耕耘下，台灣各地還有很多魅力好物，以及各種充滿特色、有故事的農特產品等著被發掘，「別人做生意，東森做公益，各縣市首長只要有銷售需求，東森都會義不容辭。」王令麟的一句話，再度展現了力挺的誠意，也宣示了支持到底的決心。

用感情賣好產品，「東森農場」的實績有目共睹，未來更將進一步提升規模，並走向品牌化與常設化，帶動社會大眾一起關懷台灣農業。王令麟也積極與台大農學院進行交流，期盼經由產學合作，全面精進農漁產品，完善銷售通路，讓大家從漁民農夫一個個勤勤懇懇的身影裡，看見台灣農漁業的新希望和新未來。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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