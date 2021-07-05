　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

祖克柏爽揮國旗衝浪片「畫風超怪」　美媒：讓美國再次詭異

記者王致凱／綜合報導

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）4日在Instagram上貼出一支影片慶祝美國獨立紀念日，但畫面中他手舉美國國旗，腳踩電動衝浪板，在黃昏的水面上靈活遊走，怪異的畫風讓美國媒體毫不留情地批評他簡直是「讓美國再次詭異」。

根據CNBC報導，祖克柏在美國獨立日當天在網路上貼出這段古怪影片，影片中的他在湖面上以電動衝浪板高速滑水，配樂則是美國知名鄉村歌手約翰丹佛（John Denver）的名曲「Take Me Home, Country Roads」，再搭配他詭異的揮舞星條棋，在網路上迅速引發熱議。

祖克柏才剛從一項針對臉書的反壟斷訴訟中脫身，還差點迫使臉書將旗下的Instagram和WhatsApp拆分出去，惟臉書6月底成功駁回美國聯邦貿易委員會的反壟斷指控，令公司市值突破一兆美元。

CNBC在報導中刻意模仿美國前總統川普的競選標語「讓美國再次偉大」，形容祖克柏的影片簡直是「讓美國再次詭異」。另一家財經媒體Market Watch則說，臉書成功駁回反壟斷指控，也難怪祖克柏要慶祝。

祖克柏的短片不到一天就累積超過200萬次觀看，但也引來不少網友批評。有網友酸說，「得有人告訴祖克柏，7月4日這天要表現的正常一點」、「我真希望約翰丹佛能復活，這樣他就能告祖克柏。」
 

ET快訊
快訊／花蓮深夜4.6地震！最大震度4級
突然猛搖！23：12發生有感地震　網嚇傻：好晃
新北女失業卻「領不到紓困」！原因曝光　戶頭剩800元崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

教宗方濟各開刀　梵蒂岡：狀況良好約將住院7天

減少對亞洲代工依賴　歐美擬擴大半導體合作

祖克柏爽揮國旗衝浪片「畫風超怪」　美媒：讓美國再次詭異

Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

感謝立陶宛2萬劑疫苗　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

贖金開價19.5億！勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

Delta病例數激增　美醫要貶低疫苗者「閉嘴」

預言又成真！印度神童喊：注意5大關鍵時間點　英美、日本全出事了

亞洲「疫苗慌」有解？　南韓洽談代工10億劑mRNA疫苗

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

國道小客車打方向燈想向右切入 疑被喇叭「嚇到轉2圈」再校正回歸

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

教宗方濟各開刀　梵蒂岡：狀況良好約將住院7天

減少對亞洲代工依賴　歐美擬擴大半導體合作

祖克柏爽揮國旗衝浪片「畫風超怪」　美媒：讓美國再次詭異

Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

感謝立陶宛2萬劑疫苗　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

贖金開價19.5億！勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

Delta病例數激增　美醫要貶低疫苗者「閉嘴」

預言又成真！印度神童喊：注意5大關鍵時間點　英美、日本全出事了

亞洲「疫苗慌」有解？　南韓洽談代工10億劑mRNA疫苗

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

鳳梨走出店門…突被陌生女警打招呼！　聽完感動了：好溫暖

臉書粉絲數狂飆！　艾瑞絲遭疑「花450萬買的」傻眼：我爸不是郭董

在家防疫趁機保養！8款「面膜、凍膜」修護力強　讓你找回水嫩肌

為何老闆更看重他？3種「向上溝通」行動　不懂這些別想升官加薪！

黃韻如／毛小孩可能確診新冠？獸醫師處於染疫危境

苦苓／你今天說謊了嗎？人間最常見十大謊言

陳一新／中共百年黨慶　習近平發表對台最強談話

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

國際熱門新聞

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

巨乳網紅「1神招」揭男友偷吃　結局超渣

勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

Lambda出現不尋常突變　傳染速度可能更快

祖克柏揮旗衝浪慶獨立　美媒：詭異

南韓Delta變種病毒激增　衝破首都圈

感謝立陶宛2萬　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

減少對亞洲代工依賴　歐美擬擴大半導體合作

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

英將宣布全面解封　不強制戴口罩

凱特王妃隔離中　曾與確診者接觸

這才叫紓困！韓8成民眾「每人領25萬韓元」

害怕疫苗副作用　女染Delta身亡

更多熱門

相關新聞

美國慶煙火「白天突爆炸」誇張影片曝

美國慶煙火「白天突爆炸」誇張影片曝

美國7月4日迎來國慶「獨立日」，全國各地舉辦許多活動，馬里蘭州大洋城（Ocean City）原本也預計於4日晚間燃放2場「煙火秀」以慶祝美國國慶，沒想到，運送煙火火藥的車輛在卸貨時竟然意外「提前燃放」，現場爆出火花，濃煙直升高空，海灘上的遊客倉皇地狂奔避難。

賴祥蔚／臉書潛在危機只增不減

賴祥蔚／臉書潛在危機只增不減

莊春發／網路巨頭再不收斂？

莊春發／網路巨頭再不收斂？

臉書宣布允許永久居家辦公

臉書宣布允許永久居家辦公

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國罰74億

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國罰74億

關鍵字：

獨立日美國國慶祖克柏反壟斷

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

快訊／突然猛搖！23：12發生有感地震　網嚇傻：好晃

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

戶頭剩800元崩潰！新北女4月有勞保紀錄領不到紓困

花蓮4.6地震　網友驚喊：好搖

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

即／台中梧棲驚傳輕生！32歲男送醫不治

抖音第一美女竟遭爆「是男的」！　火大開直播回嗆：先問你是不是人

月薪56K準時上下班！他自卑：想換年薪百萬工作

台北今+15終於下降　網謝1人：還好你出手

幫夫運星座女Top 3！第一果然是她

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面