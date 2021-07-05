　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

▲▼南韓新冠疫情在放寬防疫規定前夕反撲，英語補習班群聚感染案發現Delta變種株。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓新冠疫情在放寬防疫規定前夕反撲，英語補習班群聚感染案發現Delta變種株。（圖／達志影像）

記者王致凱／綜合報導

南韓境內Delta變種病毒疫情仍在擴散中，當局統計至少已有416人確診感染Delta變種病毒，其中以首爾首都圈地區情況最為嚴重。不過，韓國疾病管理廳5日警告，Delta變種病毒的傳染力強，疫情可能繼續往其他地區擴散，目前已經處於「關鍵時刻」。

根據韓聯社報導，南韓當局5日再度通報新增711例新冠病毒確診個案，是連續第3天新增確診數字超過700例，其中包括首爾在內的大首都圈地區新增病例正快速增加中，創下近半年來確診數字新高紀錄。

韓國疾病管理廳長鄭銀敬5日在記者會上表示，截至前一日，南韓國內確診為Delta病毒株的個案累計達416例，且相關的本土集體感染案例也在持續增加中。鄭銀敬表示，目前Delta病毒株佔新增確診個案的比例約為7％，但2個月以前比例還不到1％。

鄭銀敬表示，Delta變種病毒不斷擴散，此刻阻止Delta病毒珠慢延至非首都圈至關重要。鄭銀敬說，群聚感染事件較容易發生在20歲至30歲的年輕人群，這類人群疫苗接種率較低，雖然確診後大多為無症狀或輕症患者，但活動範圍較廣，因此疫情擴散的風險更高。

鄭銀敬說，韓國目前正處於防疫的「關鍵點」，必須防止Delta變種病毒朝首都圈以外擴散。韓國疾病管理廳表示，目前大約80％的新增確診者來自大首爾地區，過去一周內平均每天新增655名本土個案，相較上一周大幅增加33.2％。

ET快訊
小吃店被棄單20碗麵！電話變拒接　老闆娘心痛：只能全倒掉
手機存親姊裸照！他半夜潛入房間「想上了」　過程網看傻
桃園學生夜衝福山宮　最慘恐吞690萬罰單
快訊／台中驚傳輕生！　32歲男身亡
海王星大逆行來了！將持續159天　「4星座」成重災區
快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了　急送檢疫所隔離

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

感謝立陶宛2萬劑疫苗　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

贖金開價19.5億！勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

Delta病例數激增　美醫要貶低疫苗者「閉嘴」

預言又成真！印度神童喊：注意5大關鍵時間點　英美、日本全出事了

亞洲「疫苗慌」有解？　南韓洽談代工10億劑mRNA疫苗

加拿大西部2天71萬次雷擊　小鎮遭焚毀千人被迫撤離

巨乳網紅「1神招」抓包男友偷吃　200萬人狂敲碗後續！揭超渣結局

近200萬老人「拒打AZ疫苗」！南韓醫師呼籲接種：病歿者95%是老人

Delta大魔王蔓延百國！防堵奇招一次看：日本狂篩PCR、3國重祭限制

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

感謝立陶宛2萬劑疫苗　義美小泡芙加碼「送2貨櫃」

贖金開價19.5億！勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

Delta病例數激增　美醫要貶低疫苗者「閉嘴」

預言又成真！印度神童喊：注意5大關鍵時間點　英美、日本全出事了

亞洲「疫苗慌」有解？　南韓洽談代工10億劑mRNA疫苗

加拿大西部2天71萬次雷擊　小鎮遭焚毀千人被迫撤離

巨乳網紅「1神招」抓包男友偷吃　200萬人狂敲碗後續！揭超渣結局

近200萬老人「拒打AZ疫苗」！南韓醫師呼籲接種：病歿者95%是老人

Delta大魔王蔓延百國！防堵奇招一次看：日本狂篩PCR、3國重祭限制

新北女失業「領不到紓困」！只因4月有勞保紀錄…戶頭剩800元崩潰

抖音第一美女竟遭爆「是男的」！　火大開直播回嗆：先問你是不是人

「被嚇到中斷演戲」梅根福克斯喊話漫威DC想加入：我準備好了

開學了！汪同學「頭也不回」狂奔上車　家長秒被放生：多愛上學？

駐菲代表處1人確診「累計7例」　6日辦公室消毒、8日恢復上班

小吃店被棄單20碗麵！電話從打通變拒接　老闆娘心痛：只能全倒掉

確診者遺體遭丟包！熱天悶棺木內12小時　禮儀社員工脫防護服落跑

快訊／台中梧棲32歲男輕生！母晚餐叫喚無回應...開門嚇傻

溫網／謝淑薇搭擋比利時擊敗美國第14種子　闖進女雙8強

Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

Lambda出現不尋常突變　傳染速度可能更快

百萬劑輝瑞疫苗快過期！以色列慌了

長賜輪「卡3個月」終於能離開了

巨乳網紅「1神招」揭男友偷吃　結局超渣

地球脈搏2750萬年跳動一次

害怕疫苗副作用　女染Delta身亡

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

凱特王妃隔離中　曾與確診者接觸

這才叫紓困！韓8成民眾「每人領25萬韓元」

全球首起智慧戰爭！以色列部屬AI襲加薩

印尼醫院「氧氣不足」造成63死

5歲兒遺體藏冰箱　打開已成凍屍

更多熱門

相關新聞

戴資穎、周天成領軍東奧羽球進帳5席次

戴資穎、周天成領軍東奧羽球進帳5席次

世界羽聯稍早公布東京奧運參賽名單，我國一共有3單項5席進帳，包括女單世界球后戴資穎、男單一哥周天成和王子維，以及台灣最強男雙李洋和王齊麟，一口氣進帳5個席次。

「李泰穎」你在哪？北市公布失蹤居檢者　填中國手機「聯絡3次失敗」

「李泰穎」你在哪？北市公布失蹤居檢者　填中國手機「聯絡3次失敗」

民眾黨北市黨部「一日捐5醫院物資」　林國成：人情味不能被疫情打敗

民眾黨北市黨部「一日捐5醫院物資」　林國成：人情味不能被疫情打敗

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

日本副首相：中國武力犯台就行使「集體自衛權

日本副首相：中國武力犯台就行使「集體自衛權

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情 Delta變異病毒Delta日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

《性／生活》男星尺寸太驚人

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面