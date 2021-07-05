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贖金開價19.5億！勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

▲▼白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲駭客開價19.5億贖金，導致全球百家企業受害，案件驚動白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國科技公司Kaseya近日遭勒索病毒攻擊，導致全球數以百計使用該公司軟體服務的企業電腦遭感染，事件甚至驚動白宮。根據一則被張貼在「暗網」的網路貼文，疑似幕後主使者的駭客犯罪集團已經放話，勒索高達7000萬美元（約新台幣19.5億元）的贖金。

根據路透社報導，要求贖金的這則貼文，最先出現在網路犯罪集團REvil經常使用的部落格網站上。REvil組織被認為是網路犯罪史上勒索金額最多的駭客組織之一，並且與俄羅斯方面相關。

由於該犯罪集團組織設有層層結構，一般很難鎖定究竟是誰代表其發言，但美國網路安全公司Recorded Future認為，幾乎能肯定這則勒索贖金訊息來自REvil的核心領導層。路透社表示，目前REvil組織目前對此沒有任何回應。

據悉，總部位於邁阿密的資訊技術公司Kaseya，本月2日最先遭REvil集團以勒索軟體攻擊；由於Kaseya公司專為其他企業提供資訊系統管理服務，導致勒索軟體繼續感染Kaseya公司的客戶，最終引發連鎖反應，癱瘓全球數百家企業的電腦系統。

根據最新調查，這起事件至少對全球十多個國家的企業造成影響，其中包括瑞典知名連鎖超市Coop的收銀管理系統也遭勒索病毒感染，導致該公司不得不關閉全國數百家分店。

美國白宮4日表示，目前正設法向受害者企業伸出援手。美聯社報導，美國總統拜登已經下令，要求當局動用所有政府資源徹查此案。

Kaseya公司的一名管理階層人士透露，該公司已經知悉對方提出的贖金要求，但並未對此事做出更進一步的回應。外媒認為，這起網路攻擊事件的影響仍在浮現中。

▼美國科技公司Kaseya近日遭勒索病毒攻擊，導致全球數以百計使用該公司軟體服務的企業受害。（圖／路透）

▲▼電腦,筆電,程式,電腦病毒,勒索病毒,駭客。（圖／路透）

 
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