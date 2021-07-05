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澳洲民眾瘋搶疫苗「像極了飢餓遊戲」　官員：電影情節會繼續上演

▲▼馬來西亞一名33歲男子接種AZ疫苗後，隔天突然昏倒猝死。（圖／路透社）

▲澳洲官員批評，疫苗短缺問題已經造成民心動搖，宛如電影《飢餓遊戲》真實上演。（圖／路透）

文／中央社雪梨5日綜合外電報導

澳洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，當局忙著應付疫苗不足的同時，衛生官員今天坦承，民眾一窩蜂搶接種，宛如電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）真實上演。

澳洲人口最多的新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）說，疫苗短缺造成人心惶惶，民眾深怕搶不到疫苗接種。

他說，大批民眾急壞了，頻頻在大型接種中心出沒，或是不斷打電話給醫療機構，希望預約安排施打日期，「像極了人們追逐疫苗的『飢餓遊戲』」。

以反烏托邦未來世界為場景的小說「飢餓遊戲」曾搬上大銀幕，書中描述一群年輕人每年都會被挑選出來，參加電視直播的「飢餓遊戲」，他們必須在舞台上戰鬥至死，唯一倖存者會在最後得到名與利。

澳洲2500萬人口僅7%完成疫苗施打，為已開發國家中比例最低之一，保守派政府把希望豪賭在阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗，同時也自行投入研發，然而國產疫苗卻在試驗階段宣告失敗。

▲莫德納在東南亞的疫苗供應在今年訂單上呈現滿載。（圖／路透社）

▲澳洲是已開發國家中疫苗接種率最低的國家之一。（圖／路透）

許多民眾捨棄目前僅建議60歲以上人士施打的AZ疫苗，想辦法預約接種輝瑞（Pfizer），但因當局太晚決定下訂，加上全球供不應求，輝瑞等疫苗的取得十分困難，隨著雪梨確診數增至300多例，總理莫里森（Scott Morrison）提高接種率的壓力也越來越大。

澳洲目前累計約3萬人確診，幾座主要城市實施封城，以遏止最近數週爆發的小規模疫情擴散。

哈扎德說，當事後諸葛批評政府很容易，「我認為政府盡力了」，但他仍警告，「直到取得足夠疫苗，也有足夠的醫師站在前線幫忙施打之前，我們都會繼續看到根本就是『飢餓遊戲』的情節在這裡上演」。

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