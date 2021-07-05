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近距視角曝光！邁阿密大樓爆破拆除「5秒變平地」　搜救重啟

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛州邁阿密大樓4日進行夜間爆破拆除作業，整棟建築物短短5秒崩毀變成平地。現場救難人員目前已獲准重啟搜救行動，持續尋找可能生還的倖存者。據了解，救援人員希望拆除作業能讓他們首次挺進車庫部分區域。

▲▼ 美國佛州邁阿密大樓爆破拆除。擷取自AP畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲原本直立高聳的大樓到完全夷為平地，整個過程約僅5秒鐘。（圖／達志影像／美聯社）

綜合衛報等外媒報導，該棟大樓6月24日發生建築物部分倒塌事故，至少造成24人死亡、121人失蹤，而此次的爆破作業有望讓救援團隊能夠進入新的地方執行任務。

依據畫面，在拆除工程開始前夜空中就不斷出現閃電，伴隨著轟隆雷聲，工程約於美東時間4日深夜10時30分時開始引爆，建築物最底層首先炸出煙霧，接著整棟大樓瞬間傾斜崩垮，大量濃煙竄出並往四處擴散瀰漫。令人震撼的是，從影片中可見，原本直立高聳的大樓到完全夷為平地，整個過程約僅5秒鐘。

▲▼整棟大樓瞬間傾斜崩垮，大量濃煙竄出並往四處擴散瀰漫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

在拆除爆破程序結束後，現場起重機重新發動，這也意味著救難人員於5日凌晨重返事故現場。

邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，此前因大樓結構不穩定，阻礙搜救進度，如今隨著爆破拆除作業落幕，搜救行動也能持續進行，且爆破拆除作業完全依照事前計畫來走。據了解，救援人員希望拆除作業能讓他們首次挺進車庫部分區域。

事實上，該棟大樓倒塌後，當局隨即啟動搜救，但因大樓處於嚴重受損狀態，存在一定程度的危險性，擔憂可能危及下方救難人員，因此決定拆除大樓殘餘建物。

►邁阿密大樓倒塌11天　深夜「爆破拆除」5秒變平地！震撼瞬間曝光

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