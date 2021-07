Delta病例數激增　美醫要貶低疫苗者「閉嘴」

▲世衛警告,須維持口罩禁令並加速接種疫苗,否能面對Delta變種病毒株只能採取封城。(圖/路透社)

實習記者黃品臻/綜合報導

印度Delta變種病毒蔓延全球,美國密蘇里州春田市一間醫療中心CoxHealth的執行長愛德華茲(Steve Edwards),因擔心年輕族群染疫問題,於1日發布推文要貶低新冠疫苗者「閉嘴」。

據《美聯社》報導,對疫苗的抗藥性讓印度Delta變種病毒在密蘇里州帶來嚴重影響,特別是在春田市,這為當地醫院帶來了極大壓力。對此,愛德華茲引用數據並在Twitter發文表示,「如果你對新冠疫苗瘋狂發表貶低的評論,並且沒有公共衛生專業知識,你可能要為某人的死亡負責。閉嘴!」

32% symptomatic pos. rate, very concerning! (From 4%) 4 pediatric Covid inpatients yesterday. Age…a few weeks old to 18 y/o



If you are making wildly disparaging comments about the vaccine, and have no public health expertise, you may be responsible for someone’s death. Shut up. pic.twitter.com/TqkNbZKsYE