台資明諦化學泰國工廠「大爆炸」　至少21人傷！周邊5公里急疏散

▲泰國台資明諦化學公司5日發生大爆炸。(圖/翻攝自推特/@BangkokPostNews)

文/中央社曼谷5日專電

位於泰國北欖府的台資明諦化學公司今天凌晨發生大爆炸,造成超過20人受傷,當地政府已下令疏散爆炸點周邊5公里的民眾,而鄰近的蘇凡納布機場都能感受到爆炸震度。

Firefighters still try to control a fire at Ming Dih Chemical factory in Samut Prakan after the explosion started around 3am. #BangkokPost #Thailand Earlier report | https://t.co/diDkaDGqJS pic.twitter.com/qQ7DgwY5UC

位於曼谷東邊北欖府(Samut Prakan)的明諦化學公司今天凌晨發生爆炸,爆炸現場傳出濃煙,曼谷郵報(Bangkok Post)報導,爆炸發生在凌晨2時左右,目前傳出有21人受傷,火勢在黎明前已經控制住,事故原因仍在調查中。

▲有當地記者在推特上表示,現場一名消防救援人員殉職,多人將遺體合力抬出。(圖/翻攝自推特/@JournalistSahab)

泰媒報導,明諦的工廠倉庫中共儲存了50噸化學用品,其中20噸被引爆,損毀了周邊至少10間工廠和民宅。

由於爆炸威力強大,社群媒體推特上轉傳的影片顯示,鄰近的蘇凡納布機場(Suvarnabhumi)都能感受到震度,爆炸產生的黑煙可能影響機場航班起降,當地政府已經要求疏散爆炸點周圍5公里的民眾。

根據明諦公司官網,泰國明諦化學公司是台灣明諦集團1989年轉投資泰國的跨國企業,主要生產發泡性聚苯乙烯,年產量可達3萬公噸。

#Thailand #UPDATE - One rescuer died as he tried to control the inferno at the #MingDih factory in Bang Phli district, Samut Prakan. #BangkokPost #Thailand #factoryinferno #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #SamutPrakan #Thailand #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ pic.twitter.com/Zg72jwy4Ea