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台資明諦化學泰國工廠「大爆炸」　至少21人傷！周邊5公里急疏散

▲泰國台資明諦化學公司爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國台資明諦化學公司5日發生大爆炸。（圖／翻攝自推特／@BangkokPostNews）

文／中央社曼谷5日專電

位於泰國北欖府的台資明諦化學公司今天凌晨發生大爆炸，造成超過20人受傷，當地政府已下令疏散爆炸點周邊5公里的民眾，而鄰近的蘇凡納布機場都能感受到爆炸震度。

位於曼谷東邊北欖府（Samut Prakan）的明諦化學公司今天凌晨發生爆炸，爆炸現場傳出濃煙，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，爆炸發生在凌晨2時左右，目前傳出有21人受傷，火勢在黎明前已經控制住，事故原因仍在調查中。

▲▼泰國台資明諦化學公司發生爆炸，一名消防救援人員殉職，多人將遺體合力抬出。（圖／翻攝自推特／@JournalistSahab）

▲有當地記者在推特上表示，現場一名消防救援人員殉職，多人將遺體合力抬出。（圖／翻攝自推特／@JournalistSahab）

泰媒報導，明諦的工廠倉庫中共儲存了50噸化學用品，其中20噸被引爆，損毀了周邊至少10間工廠和民宅。

由於爆炸威力強大，社群媒體推特上轉傳的影片顯示，鄰近的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）都能感受到震度，爆炸產生的黑煙可能影響機場航班起降，當地政府已經要求疏散爆炸點周圍5公里的民眾。

根據明諦公司官網，泰國明諦化學公司是台灣明諦集團1989年轉投資泰國的跨國企業，主要生產發泡性聚苯乙烯，年產量可達3萬公噸。

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