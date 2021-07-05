打嬌生疫苗11天猝死！30歲男接種「發燒＋頭痛」　流鼻血心跳停止

▲南韓首爾30歲男子接種嬌生疫苗後，僅經過11天便離奇心跳停止猝死。（示意圖，非當事者／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓又爆發接種嬌生新冠疫苗後，離奇猝死的事故！首爾一名年僅30歲的男子，6月10日接種嬌生疫苗後，當日隨即出現發高燒、頭痛、肌肉痠痛，經過11天後突然出現腦出血、心跳停止死亡。家屬表示，死者生前沒有慢性疾病。目前當局正釐清死因與接種疫苗的關聯性。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，一名居住在首爾市江西區的30歲男子，6月10日安排接種嬌生疫苗，沒想到接種當天便發高燒至38度，還出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，他認為可能是與接種疫苗有關的副作用，因此服用具鎮痛解熱功效的「Tylenol（泰諾，타이레놀）」。

沒想到時間到了6月19日凌晨，該名男子卻突然流鼻血、痙攣發作，且感覺到呼吸困難，男子在妻子呼叫救護車後緊急送往鄰近的大學醫院，卻還是在2天後的21日回天乏術，宣告死亡。

家屬表示，男子生前並無罹患特殊的慢性疾病。對此，相關當局正在釐清死因與接種疫苗的因果關係，預計得耗時1至2個月。

據悉，先前南韓大邱市也傳出一名30多歲男子接種嬌生疫苗後猝死的案件，他於6月10日接種疫苗後，經過18天，於同月28日病逝，目前相關當局正釐清其死因與接種疫苗的關聯性。

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