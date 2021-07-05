美國慶煙火「白天突爆炸」誇張影片曝　馬里蘭海灘遊客抱頭奔逃！

So this just happened in Ocean City, MD. pic.twitter.com/B0djA8JxF7 — Gilly Gene (@GillyOfThe412) July 4, 2021

記者張寧倢／編譯

美國7月4日迎來國慶「獨立日」，全國各地舉辦許多活動，馬里蘭州大洋城（Ocean City）原本也預計於4日晚間燃放2場「煙火秀」以慶祝美國國慶，沒想到，運送煙火火藥的車輛在卸貨時竟然意外「提前燃放」，現場爆出火花，濃煙直升高空，海灘上的遊客倉皇地狂奔避難。

▲馬里蘭州國慶煙火意外提前燃放，造成爆炸意外。（圖／翻攝自推特@GillyOfThe412、@natasaurus08）

根據美國ABC、NBC新聞報導，事故現場的民眾拍下驚悚影片，可以看見人潮擁擠的沙灘上發生意外爆炸事件，多頂帳篷後方不時閃現著橘紅火光，火藥碎屑向上噴射，引發的大量濃煙更是竄到數百公尺的高空中。另一段影片則是從較遠的地方所拍攝，但更能清楚看見煙火在地面不斷爆炸的過程，煙霧高聳入雲，幾名女性路人還緊張地抱頭快速離開。

No fireworks in Ocean city MD tonight.... pic.twitter.com/i0QHU7Sk96 — natalie (@natasaurus08) July 4, 2021

據報導，事故發生在大洋城濱海大道附近，當天適逢4日美國國慶，原訂晚間9時30分才登場的2場免費煙火秀，竟然在上午11時就「搶先燃放」，但這為民眾帶來的不是驚喜而是驚嚇。消防人員起初以為是單純的車輛著火事故，後來才發現車上載著的是「國慶煙火」，所幸煙火卸貨之前消防部門已經先在周圍劃定安全區域，才沒有導致一般民眾受傷。

消防局人員趕到現場後，發現除了一名煙火公司的負責員工受到輕傷外，並無其他人員受傷，但這名員工拒絕就醫。另外，當局表示，將耗時數日來調查煙火意外點燃的原因，但出於謹慎考量，晚間的2場煙火秀都已經被取消。

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