海邊突現4神秘光點！學生一看驚見「UFO升空」：盤旋10秒迅速消失

▲英國一名學生在德文郡海邊發現UFO。（圖／翻攝自推特／Matthew James）

記者葉睿涵／綜合報導

美國政府在6月25日披露，該國自2014年起發生了144起「不明空中現象」（UAP），其中一部分可能與UFO有關。就在報告發布的數天後，英國一名學生就在德文郡（Devon）的海邊，發現一架「巨大的UFO」在上空盤旋10秒後迅速消失，讓他驚訝不已。

綜合《鏡報》等外媒報導，36歲的埃文斯（Matthew Evans）表示，當時他正在公寓望著窗外發呆，沒想到卻意外發現，夜空中出現了4個光點，「它的光線很亮，一開始先從地平線慢慢升起，然後在一個地方待了很長一段時間，上下漂浮了一陣後，在空中盤旋了大約10秒鐘」。

埃文斯補充，「我當時並不清楚那是什麼，所以我就趕快拿出手機拍照，它和飛機不太一樣，移動速度比飛機慢多了，而且我很難確定它的實際位置，所以我認為，它是一架UFO」。埃文斯也表示，在他拍下UFO的照片後，UFO就非常迅速地「消失」了。

不久前，美國五角大樓才剛剛發布了一份與UFO有關的公開報告，這份長達9頁的報告記載了美國自2014年起，發生的144次「不明空中現象」，其中只有1次數科學可以解釋的，而其中有一部分與UFO有關。五角大樓前主任埃利桑多（Luis Elizondo）坦承，這份報告只是美國UFO事件中的冰山一角，不過公開相關報告的行為是「極具歷史性」的。

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