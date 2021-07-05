吃午餐慎入！美國CDC警告「勿腹瀉游泳」　條狀巧克力讓網友嚇瘋

▲美國CDC在官方推特上傳動圖，呼籲民眾勿在腹瀉時前往泳池。（圖／翻攝自Twitter@CDCgov）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發1年半，各國的CDC在防堵疫情擴散作戰、分配病床與醫療資源、制定疫苗接種計劃等工作上扮演至關重要的統籌角色；然而美國疾病管制與預防中心（以下稱美國CDC）日前卻在推特上傳一張GIF動態圖片，警告民眾別在腹瀉時游泳，讓網友們看了後直呼噁心想吐。

美國CDC於台灣時間7月2日上午在推特搭配約3秒鐘長的GIF卡通動圖，只見穿著桃紅色泳裝的小女孩興奮從滑水道溜下來，豈料在過程中卻在臀部下方明顯拉著咖啡色「巧克力狀」長條污漬，不過即使隔著螢幕，似乎還能聞到從滑水道擴散到整座泳池的糞味。

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu — CDC (@CDCgov) July 1, 2021

美國CDC表示，「千萬別在腹瀉時，或帶著你腹瀉的孩子去游泳，因為一個人腹瀉就會汙染整座泳池，請學習更多能讓你和你所關心的人保持健康的方法。」

由於美國CDC使用的動態圖片簡單易懂、且生動，立刻在留言板上引起網友熱議，不但有網友上傳可愛的卡通人物動圖表示，「他們沒說我們不能在泳池裡尿尿」；甚至還有網友上傳一名女性彎腰嘔吐、拉屎的動圖，等級直逼洩洪。

▲▼網友回應相當有趣。（圖／翻攝自推特）

還有網友回應，「爸爸的臉上到底是鬍子還是屎？」、「我從沒想到可以透過突然爆發噴屎來增加我溜滑水道的速度，蒸蚌～」、「想看CDC如何建議別在腹瀉時打棒球，我想只要不滑壘的話應該就沒事了吧」。

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