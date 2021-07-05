年薪破200萬每天零用錢不到300元　人夫嘆清大畢業變ATM

記者黃翊婷／綜合報導

「變成一台ATM，這有意義嗎？」一名人夫4日透過臉書《靠北婚姻2.0》匿名投稿，聲稱自己是清大畢業，目前年薪加年終、分紅破200萬元，每天可以花的錢卻不到300元，讓他對這段3年的婚姻感到非常後悔。

▲原PO覺得自己像是一台ATM。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，最近越來越後悔結婚，還常常壓力大到失眠，雖然是清大畢業，擁有高學歷以及高收入，生活品質卻不如大學生，年薪加年終、分紅破200萬，但每天可以花用的錢不到300元，「生活有如行屍走肉，每天一睜眼就是被錢追的生活。」

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原PO感嘆，3年來最後悔的事情就是買房、結婚、生小孩，用時間、勞力以及健康換來的錢，自己沒辦法花，還變成房奴、妻奴、小孩奴，「變成一台ATM，這有意義嗎？」

然而，這篇文章自4日公開後，掀起網友正反意見熱議，有人同情原PO的遭遇，也有人覺得他不應該抹滅妻子對家庭的付出。大多數網友也留言勸他不要衝動，先試著冷靜找出原因，並嘗試解決問題，「看來你們應該是相處上有不平衡的狀況」、「這可能是很多人的心聲，但每種選擇有每種結果，各有優缺點，要自己承擔」、「也許當你努力賺錢時，卻忽略了與家人的互動，適當溝通一下吧」。