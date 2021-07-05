Lambda變種出現「不尋常突變」！　專家：傳染速度可能更快

▲英國已出現6例與Lambda變種病毒相關的病例。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

首次在秘魯發現的Lambda變種病毒已佔據秘魯82%的新增病例，並蔓延至全球27個國家，就連英國也有6起相關病例。最近有秘魯學者表示，最近Lambda相關病例劇增的情況表明，這種病毒的傳播速度可能比其他變種病毒來得更快，而英國專家也表示，由於Lambda出現「不尋常」的突變，因此很難分析其威脅。

綜合《鏡報》與《太陽報》報導，Lambda變種病毒已入侵英國，並在當地衍生出6例相關病例。由於英國公共衛生署（PHE）擔心，Lambda變種病毒的傳染性或對抗抗體能力比以往更強，因此正式將Lambda歸列為新的變異，又稱之為「C.37」，世界衛生組織（WHO）也在6月將其指定為「待觀察變種」。

WHO數據顯示，在秘魯最近的新增病例中，有82%與Lambda變種病毒有關，其鄰國智利也有1/3的病例是由Lambda所引起的，因此秘魯卡耶塔諾·埃雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）分子微生物學博士津山（Pablo Tsukayama）認為，Lambda病毒相關病例急速增加「表明了它的傳播速度比其他變種病毒來得更快」。

▲不少學者憂心，Lambda可能更具傳染性。（圖／路透）

英國維康桑格研究所COVID-19基因組學主任巴瑞特（Jeff Barrett）表示，由於Lambda有一組「相當不尋常」的突變，因此用計算與實驗室資料很難分析Lambda的威脅，而且台灣拉丁美洲的基因定序設施不足，很難知道Lambda變異株多大程度地加劇疫情。

儘管有專家們不同意Lambda比其它變種病毒更具攻擊性的說法，但他們也認可，需要對Lambda進行更多研究，以確認其傳染力。PHE表示，在目前的實驗中，當局並未發現Lambda會導致更嚴重的疾病，或是讓疫苗效力降低的證據，印度變種病毒（Delta）仍是英國目前主要流行的病毒株。

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