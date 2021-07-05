　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Lambda變種出現「不尋常突變」！　專家：傳染速度可能更快

▲▼英國,新冠,接種疫苗。（圖／路透）

▲英國已出現6例與Lambda變種病毒相關的病例。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

首次在秘魯發現的Lambda變種病毒已佔據秘魯82%的新增病例，並蔓延至全球27個國家，就連英國也有6起相關病例。最近有秘魯學者表示，最近Lambda相關病例劇增的情況表明，這種病毒的傳播速度可能比其他變種病毒來得更快，而英國專家也表示，由於Lambda出現「不尋常」的突變，因此很難分析其威脅。

綜合《鏡報》與《太陽報》報導，Lambda變種病毒已入侵英國，並在當地衍生出6例相關病例。由於英國公共衛生署（PHE）擔心，Lambda變種病毒的傳染性或對抗抗體能力比以往更強，因此正式將Lambda歸列為新的變異，又稱之為「C.37」，世界衛生組織（WHO）也在6月將其指定為「待觀察變種」。

WHO數據顯示，在秘魯最近的新增病例中，有82%與Lambda變種病毒有關，其鄰國智利也有1/3的病例是由Lambda所引起的，因此秘魯卡耶塔諾·埃雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）分子微生物學博士津山（Pablo Tsukayama）認為，Lambda病毒相關病例急速增加「表明了它的傳播速度比其他變種病毒來得更快」。

▲▼英國,新冠,接種疫苗。（圖／路透）

▲不少學者憂心，Lambda可能更具傳染性。（圖／路透）

英國維康桑格研究所COVID-19基因組學主任巴瑞特（Jeff Barrett）表示，由於Lambda有一組「相當不尋常」的突變，因此用計算與實驗室資料很難分析Lambda的威脅，而且台灣拉丁美洲的基因定序設施不足，很難知道Lambda變異株多大程度地加劇疫情。

儘管有專家們不同意Lambda比其它變種病毒更具攻擊性的說法，但他們也認可，需要對Lambda進行更多研究，以確認其傳染力。PHE表示，在目前的實驗中，當局並未發現Lambda會導致更嚴重的疾病，或是讓疫苗效力降低的證據，印度變種病毒（Delta）仍是英國目前主要流行的病毒株。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

打掃更輕巧方便！日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器特價2980元

 
ET快訊
高雄女陳屍85大樓套房2天　快篩結果出爐
快訊／Delta再襲？屏東防疫記者會連停4天今又開　在地人剉
快訊／規劃712解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備
大陸現況驚呆！　上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油
電競女神戲水太辣！　影片曝「水面神反射」網暴動
揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　網笑：蓋綠色章94愛台灣
對食物包裝狂噴酒精！醫看傻　11字反問網友「重點在這」
美女議員揭環南要求休市7改3　攤商嗆「灌爆她臉書」對話曝
年薪破200萬每天零用錢不到300元　人夫嘆清大畢業變ATM

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

急著在車上和少年「人與人連結」　熟女高速太激情...撞上大樹！

Lambda變種出現「不尋常突變」！　專家：傳染速度可能更快

6歲開始呼麻！48歲女甩毒癮名校畢業　對比照曝光超勵志

南韓前國務總理李洛淵宣布「競選總統」！提實現社會公平正義

惡狗霸佔人行道！男路過被嚇退馬路　瞬間卡車撞飛重傷片曝光

馬戲團12公獅「群架混戰」500人目睹巨獸失控　家長孩子嚇爆逃出

新冠後首次舉行國慶活動！狂放煙火17分鐘　拜登：美國已戰勝病毒

爸媽把5歲兒遺體藏冰箱　警打開一看已成凍屍：死亡至少2至5年

菲律賓C-130未對準跑道墜毀　斷兩截起火共50死53傷

接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男隔天「談笑猝死」　驗屍報告需等6個月

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

急著在車上和少年「人與人連結」　熟女高速太激情...撞上大樹！

Lambda變種出現「不尋常突變」！　專家：傳染速度可能更快

6歲開始呼麻！48歲女甩毒癮名校畢業　對比照曝光超勵志

南韓前國務總理李洛淵宣布「競選總統」！提實現社會公平正義

惡狗霸佔人行道！男路過被嚇退馬路　瞬間卡車撞飛重傷片曝光

馬戲團12公獅「群架混戰」500人目睹巨獸失控　家長孩子嚇爆逃出

新冠後首次舉行國慶活動！狂放煙火17分鐘　拜登：美國已戰勝病毒

爸媽把5歲兒遺體藏冰箱　警打開一看已成凍屍：死亡至少2至5年

菲律賓C-130未對準跑道墜毀　斷兩截起火共50死53傷

接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男隔天「談笑猝死」　驗屍報告需等6個月

美國公民入籍儀式！　黃暐瀚：看見「美中台」關係縮影

快訊／苗栗8歲童遭父鐵鍊綁飛輪　打電話求救！母桃園飛奔救兒

《全明星》小春捐物資巧遇「含羞草」草爺　預約球場對決

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」惹反彈　發言人：防疫需謹慎

快篩結果出爐！高雄女廚工陳屍浴室門口　聯繫親屬僅獨留一女

快訊／Delta再襲？屏東防疫記者會連停4天今又開　在地人剉咧等

台積電3奈米製程明年投入生產　iPad Pro傳將採此晶片設計

喬友罹難家屬婉拒他捻香　防疫館老闆贊成拆大樓：不要讓它再害死人

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

陳屍85大樓2天！高雄婦「未婚產女」身世曝　檢採PCR釐清死因

國際熱門新聞

百萬劑輝瑞疫苗快過期！以色列慌了

長賜輪「卡3個月」終於能離開了

地球脈搏2750萬年跳動一次

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

全球首起智慧戰爭！以色列部屬AI襲加薩

印尼醫院「氧氣不足」造成63死

疫苗有效！　Delta致死率僅0.3％

84歲教宗方濟各　4日住院動手術

這才叫紓困！韓8成民眾「每人領25萬韓元」

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

菲軍近30年來最慘空難　運輸機墜毀增至45死

菲C-130運輸機墜毀　目前已45死

邁阿密大樓「爆破拆除」震撼畫面曝！

熱海土石流暴增至147人失蹤！3死23獲救

更多熱門

相關新聞

被說不疫調！他曬隔離通知：再嘴台北不匡列

被說不疫調！他曬隔離通知：再嘴台北不匡列

台北市政府日前被質疑未進行疫調及匡列，市長柯文哲深夜回擊，直指名嘴、民代抹黑。就有網友發文表示，由於同辦公室的同事確診，所以他隔天便接到台北市衛生局的電話要他隔離，「誰再嘴台北都不匡？」貼文一出，立刻引發熱議，網友也紛紛留言回應，「北市有匡，但匡得很爛啊」、「本來就有在做吧？沒秀給你看而已」。

「保肺」營養素公開！　營養師：這樣吃增強防護力

「保肺」營養素公開！　營養師：這樣吃增強防護力

自購疫苗再一批！華航後天「載58萬劑AZ」返台

自購疫苗再一批！華航後天「載58萬劑AZ」返台

強化基層防疫效能為首要之務

強化基層防疫效能為首要之務

南機場社區傳逾10例確診　里長和健康中心3度吵架「盼原地篩檢」

南機場社區傳逾10例確診　里長和健康中心3度吵架「盼原地篩檢」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情秘魯英國Lambda變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

新光三越A11員工確診　5日休館

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面