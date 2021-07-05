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馬戲團12公獅「群架混戰」500人目睹巨獸失控　家長孩子嚇爆逃出

記者張寧倢／編譯

俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一家大型馬戲團在歷經4年的整頓後，日前宣布重啟表演，許多民眾滿心期待地買票進場，但睽違已久的第一場演出，竟然就發生獅子惡鬥事件，馴獸師不斷揮舞著長棍試圖控制這些危險動物，有的觀眾則嚇得逃出表演場地。

▲▼俄羅斯馬戲團發生獅子打架事件。（圖／翻攝自YouTube／Москва 24、Young News）

▲俄羅斯馬戲團發生獅子打架事件。（圖／翻攝自YouTube／Москва 24、Young News）

根據《每日郵報》報導，薩拉托夫常駐當地的一家大型馬戲團睽違4年，終於在3日首次登台演出，想到在「獅子秀」的環節中，這12頭公獅突然失控，其中1頭獅子主動襲擊了另外2頭獅子，馴獸師們見狀執起手中長棍不斷揮舞，試圖阻止這場猛獅惡鬥，但牠們卻愈發不受控地在鐵圍欄中狂奔了起來，最後是由其他工作人員緊急將柵欄出口打開，讓憤怒的獅子退場才結束這場鬧劇。

▲▼俄羅斯馬戲團發生獅子打架事件。（圖／翻攝自YouTube／Москва 24、Young News）

據當地媒體報導，當時有數百名家長帶著孩童來看馬戲團表演，卻目睹這些馴獸師持棍毆打獅子的景象，而有些觀眾更因為獅子狂暴的模樣而被嚇壞，匆忙地離開了現場。報導引述馬戲團說法稱，這次表演約500名觀眾進場，馴獸師沒有受張，但出於緊急狀況，獅子秀被迫當場喊停。

報導指出，這場獅子「打群架」事件發生前，馬戲團首席獅子訓練師承認，儘管許多國家已經禁止動物表演，「我們的俄羅斯與蘇維埃馬戲團存活下來了，也應該繼續維持下去，孩子們來馬戲團主要是為了看動物和小丑，我們將繼續支持並推廣它。」

當地動物權利組織的Irina Novozhilova呼籲禁止所有利用活體動物表演的馬戲團，就算這種表演在俄羅斯仍受到歡迎，「但馬戲團的工作環境不人道，訓練與殘酷共存，而馬戲團的殘酷總是超越極限。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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