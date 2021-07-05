　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓C-130未對準跑道墜毀　斷兩截起火共50死53傷

▲▼菲律賓軍機墜落。（圖／路透社）

▲菲律賓軍機墜毀共造成50人死亡、53人受傷。（圖／路透社）

實習記者黃品臻／綜合報導

菲律賓空軍一架載有96人的C-130運輸機，4日在蘇祿省（Sulu）墜毀，共造成機上47人及地面3人死亡，另有49名機上人員和4名居民受傷。

綜合外媒報導，這架運輸機從民答那峨島（Mindanao）卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）起飛，飛抵蘇祿省的和魯島（Jolo Island）準備降落時，因未對準跑道，在附近的一處採石場墜落爆炸起火，機身斷成兩截。菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省司令官龔薩雷斯（William Gonzales）透過聲明表示，「有些士兵在飛機觸地前跳機，因此未受墜機造成的爆炸所傷。」

▲▼菲律賓軍機墜落。（圖／路透社）

▲軍機墜毀斷成兩截。（圖／路透社）

經過接近1天的搜救，確定這起空難共造成50人死亡、53人受傷，罹難者中有47人是機上人員，3人是地面上的民眾，傷者則包括49名機上人員和4位民眾，該起事故也成為菲律賓軍方近30年來最嚴重空難。

菲律賓軍方表示，機上士兵要被送往所屬部隊報到。他們是從和魯島東北方約460公里的拉金丁根（Laguindingan）起飛，原定降落在和魯的省立機場。這批軍人最近才從基本軍事訓練結訓，被分發到穆斯林占多數、情勢動盪的和魯島，作為當地打擊恐怖主義的聯合特遣部隊一部分。

當地雖然有恐怖組織活動，但菲律賓當局表示，初步排除軍機遭攻擊，朝意外方向進行調查。

失事的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）是由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造，近期才運抵菲律賓。根據菲律賓政府網站1月公布資訊，這架飛機包括在美國政府透過國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）提供的2架飛機裡；一名菲律賓空軍發言人並表示，這架運輸機可提高菲軍重型空運任務能力。

C-130.net網站指出，墜落的這架C-130在1988年首度飛行。這型飛機是目前全球許多國家武裝部隊的運輸主力。

ET快訊
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？
勸住戶不要群聚聊天　社區總幹事遭「連甩10巴掌」腦震盪
「高麗菜2顆」開價400元！　男星嚇到：只是想吃青菜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爸媽把5歲兒遺體藏冰箱　警打開一看已成凍屍：死亡至少2至5年

菲律賓C-130未對準跑道墜毀　斷兩截起火共50死53傷

接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男隔天「談笑猝死」　驗屍報告需等6個月

焦肉味和衣服惡臭瀰漫證人室　美死囚極刑坐電椅14分鐘

邁阿密大樓倒塌11天　深夜「爆破拆除」5秒變平地！震撼瞬間曝光

英國鐵了心19日解封！取消社交距離　「新冠當流感」自行判斷風險

領先台灣！古巴20%人接種國產阿卜達拉疫苗　保護力92%媲美輝瑞

100萬劑輝瑞疫苗快放過期！以色列慌了...急摳各國「要求交換」

邁阿密樓塌已24死121人失蹤　將「爆破拆除」完好部分！搜救全停

熱帶風暴艾爾莎橫掃加勒比海　古巴、牙買加遭重創3人喪命

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

爸媽把5歲兒遺體藏冰箱　警打開一看已成凍屍：死亡至少2至5年

菲律賓C-130未對準跑道墜毀　斷兩截起火共50死53傷

接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男隔天「談笑猝死」　驗屍報告需等6個月

焦肉味和衣服惡臭瀰漫證人室　美死囚極刑坐電椅14分鐘

邁阿密大樓倒塌11天　深夜「爆破拆除」5秒變平地！震撼瞬間曝光

英國鐵了心19日解封！取消社交距離　「新冠當流感」自行判斷風險

領先台灣！古巴20%人接種國產阿卜達拉疫苗　保護力92%媲美輝瑞

100萬劑輝瑞疫苗快放過期！以色列慌了...急摳各國「要求交換」

邁阿密樓塌已24死121人失蹤　將「爆破拆除」完好部分！搜救全停

熱帶風暴艾爾莎橫掃加勒比海　古巴、牙買加遭重創3人喪命

南機場社區傳逾10例確診　里長和健康中心3度吵架「盼原地篩檢」

違法仲介2、3百人赴陸念書　台灣工黨創辦人：很多人想去

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

東京奧運男籃12強名單出爐　首戰7月25日登場

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

蘇志燮要回來了！婚後復出作確定「天才醫生+律師」播出時間拍板

「太陽同步衛星」發射成功　搭建全球首個「晨昏」氣象網路

爸媽把5歲兒遺體藏冰箱　警打開一看已成凍屍：死亡至少2至5年

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

夢想小跑車飆出佳績　林俊吉加薪又獲延長合約

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

國際熱門新聞

長賜輪「卡3個月」終於能離開了

百萬劑輝瑞疫苗快過期！以色列慌了

地球脈搏2750萬年跳動一次

全球首起智慧戰爭！以色列部屬AI襲加薩

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

印尼醫院「氧氣不足」造成63死

84歲教宗方濟各　4日住院動手術

疫苗有效！　Delta致死率僅0.3％

菲軍近30年來最慘空難　運輸機墜毀增至45死

菲C-130運輸機墜毀　目前已45死

這才叫紓困！韓8成民眾「每人領25萬韓元」

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

熱海土石流暴增至147人失蹤！3死23獲救

東京都議會選舉　執政聯盟席次未過半

更多熱門

相關新聞

菲軍近30年來最慘空難　運輸機墜毀增至45死

菲軍近30年來最慘空難　運輸機墜毀增至45死

菲律賓國防部表示，軍方一架載有96人的C-130運輸機今天在菲律賓南部墜落，罹難人數增至45人，其中包括地面上的平民；另有5名軍人仍下落不明。

要女兵穿高跟鞋踢正步！烏克蘭軍方挨批歧視

要女兵穿高跟鞋踢正步！烏克蘭軍方挨批歧視

菲C-130運輸機墜毀　目前已45死

菲C-130運輸機墜毀　目前已45死

菲律賓軍機墜毀29死　濃煙竄天

菲律賓軍機墜毀29死　濃煙竄天

菲國海關查走私　怪手砸爛3300萬豪車

菲國海關查走私　怪手砸爛3300萬豪車

關鍵字：

菲律賓C-130運輸機軍機空難國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面