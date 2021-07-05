菲律賓C-130未對準跑道墜毀　斷兩截起火共50死53傷

▲菲律賓軍機墜毀共造成50人死亡、53人受傷。（圖／路透社）

實習記者黃品臻／綜合報導

菲律賓空軍一架載有96人的C-130運輸機，4日在蘇祿省（Sulu）墜毀，共造成機上47人及地面3人死亡，另有49名機上人員和4名居民受傷。

綜合外媒報導，這架運輸機從民答那峨島（Mindanao）卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）起飛，飛抵蘇祿省的和魯島（Jolo Island）準備降落時，因未對準跑道，在附近的一處採石場墜落爆炸起火，機身斷成兩截。菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省司令官龔薩雷斯（William Gonzales）透過聲明表示，「有些士兵在飛機觸地前跳機，因此未受墜機造成的爆炸所傷。」

▲軍機墜毀斷成兩截。（圖／路透社）

經過接近1天的搜救，確定這起空難共造成50人死亡、53人受傷，罹難者中有47人是機上人員，3人是地面上的民眾，傷者則包括49名機上人員和4位民眾，該起事故也成為菲律賓軍方近30年來最嚴重空難。

菲律賓軍方表示，機上士兵要被送往所屬部隊報到。他們是從和魯島東北方約460公里的拉金丁根（Laguindingan）起飛，原定降落在和魯的省立機場。這批軍人最近才從基本軍事訓練結訓，被分發到穆斯林占多數、情勢動盪的和魯島，作為當地打擊恐怖主義的聯合特遣部隊一部分。

當地雖然有恐怖組織活動，但菲律賓當局表示，初步排除軍機遭攻擊，朝意外方向進行調查。

失事的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）是由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造，近期才運抵菲律賓。根據菲律賓政府網站1月公布資訊，這架飛機包括在美國政府透過國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）提供的2架飛機裡；一名菲律賓空軍發言人並表示，這架運輸機可提高菲軍重型空運任務能力。

C-130.net網站指出，墜落的這架C-130在1988年首度飛行。這型飛機是目前全球許多國家武裝部隊的運輸主力。