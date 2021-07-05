要打去電競室打！閃電狼職業戰隊娛樂交流賽登場決戰「指競之巔」

電競中心／綜合報導

「遊戲」已經成為時下年輕人的共通語言，加上疫情的因素「宅經濟」發燒，越來越多人將遊戲作為休閒娛樂之一，甚至花更多時間鑽研技巧或以此維繫人際關係。國內知名戰隊閃電狼職業電競隊喜愛與各領域切磋交流，這次向台灣最大年輕人社群平台 Dcard 發出戰帖，將在7/6(二)、7/9(五)晚上七點與 Dcard 遊戲小編群來場頂尖對決，透過 Twitch 直播線上交流賽，讓大家可以暫時遠離疫情的煩悶，多點生活樂趣！





值得一提的是，閃電狼本次將派出旗下兩組團隊應戰，《傳說對決》將會以全新陣容上場，這也是自6月中宣布新陣容以來第一場團隊公開活動，而《英雄聯盟：激鬥峽谷》更是剛拿下2021《英雄聯盟：激鬥峽谷》Icon Series夏季賽亞軍，並代表台灣出征東南亞超級盃，實力不容小覷！究竟這場「指競之巔」線上娛樂交流賽會是職業輾壓，還是業餘逆襲呢？別忘了關注精彩比賽，還有機會獲得閃電狼週邊商品喔！



「指競之巔」賽程資訊

● 時間：7/6(二) 19:00 《傳說對決》、7/9(五)19:00《英雄聯盟：激鬥峽谷》。

● 陣容：由閃電狼職業選手對上Dcard 遊戲小編群(水豚編、荷葉編、鴨編、迷鹿編、鼬編)。

● 賽程：

(1) 第一場：Dcard 遊戲 踢館賽－選手極限的5v5

為求公平起見，將提升選手比賽的困難度。分別於7/5(一)、7/8(四)開賽前一天在Dcard遊戲專區與各遊戲專板進行選手遊戲玩法票選，歡迎觀眾參與投票，一起考驗選手實力的極限。

(2) 第二場：閃D大亂鬥－交換隊友5v5時間

隊友在此環節進行互換，團隊組成改為3位閃電狼選手加上2位 Dcard 遊戲小編。昔日隊友將成為敵人，究竟會擦出什麼火花呢！

(3) 第三場：終局之戰－單中對決福利爭奪戰

最終場就是要為觀眾們謀福利啦！該場閃電狼教練也將參戰，以隨機單中的模式進行閃電狼與Dcard 遊戲小編群的終局之戰。若是小編群勝出，則閃電狼將再加碼抽出 5 位觀眾，送出閃電狼 T-Shirt；若閃電狼勝選手，將可獲得自我宣傳時間。