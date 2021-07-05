斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

▲台北市環南市場爆群聚，指揮中心與台北市政府針對北農批發市場從業人員擴大採檢。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北疫情未歇，有確診者足跡遍佈9處市場，大規模篩檢仍在持續中。台大公衛學院教授陳秀熙表示，市場人流複雜，加上病毒家戶傳染力高，防堵隱性感染源，應從產業鏈、供應鏈、銷售鏈三處著手，每月定期抽樣採檢監測，產業組織也可以與地方衛生單位合作，自行發展居家快篩提高篩檢效率。

環南市場爆出多人確診，指揮中心與北市成立聯合前進指揮所展開防治，截至4日第一市場檢驗了篩檢5109人、第二市場2658人、環南市場3572人，目前三大市場累積229人確診。

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根據北市府公布確診者足跡，6/25至7/2確診個案都有市場活動軌跡，除了爆出疫情的環南市場、第一批發果菜市場、北農二市外圍攤商(榮濱商圈)、虎林市場，永春市場、國光社區市場、吳興市場、台北家禽批發市場、博愛市場等也在名單上。

▲台大公衛學院教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

陳秀熙表示，目前北部個案仍以英國株為主，英國變異株是全球主要流行株，以加拿大為安大略省2月出現家戶感染事件為例，若指標個案為英國株，相較於非英國株，傳播能力高出1.31倍，無症狀期與症狀前期也分別提升1.91與3.41倍。

陳秀熙提到，台灣先前爆發社區大流行，在政府實施人流管制後，隱形傳播鏈稍有阻斷，但市場人流複雜，加上病毒家戶傳染力高，現在除了要進行攤商與周邊住戶篩檢外，產業鏈也要有組織監測人流，或與地方政府配合，用機動性抽樣方式進行檢測，甚至發展居家快篩，才能在傳播發生時及時阻斷。

對於台北市市場疫情，陳秀熙分析，目前去過市場的都是零星個案，在三級警戒還沒解除前，應該不會往中南部移動，加上台北市現已對攤商大規模大疫苗，14天後應該會陸續產生保護力，從前端採檢防堵加上疫苗接種，應該都有望阻斷隱性傳播。