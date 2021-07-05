惡狗霸佔人行道！男路過被嚇退馬路　瞬間卡車撞飛重傷片曝光

▲男為了閃狗卻被車撞。（圖／翻攝自Twitter／Başıboş Köpek Sorunu - Stray Dog Problem）

記者李振慧／綜合報導

土耳其街頭近來發生一起撞人事件，監視器畫面可看到，一名男子走在街上時，原本趴在行人道上的流浪狗突然對他攻擊，嚇得他趕緊退到馬路上，沒想到下秒就被一輛經過的卡車撞上，身中重傷倒在地上。

土耳其《國民日報》報導，事件上月28日發生在伊斯坦堡郊區的比於克切克梅傑 (Büyükçekmece)，男子比納克(Ekrem Binak)走在人行道時，為了躲避路上狗狗攻擊，沒想到反而遭卡車撞飛。根據現場畫面，比納克被撞倒後，攻擊他的狗狗也察覺不對勁停止動作，就這樣在旁默默看著他，直到後來被路過民眾幫忙送醫。

警方後來將肇事的卡車司機帶回偵訊，查看過監視器畫面後，已將卡車司機釋放。據了解，比納克因為傷勢十分嚴重，目前仍在醫院接受治療，不過警方未對外公開他的受傷情況。

