電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

▲伊織萌在水面下的好身材若隱若現。（圖／翻攝自伊織萌IG）

實習記者高琳景／綜合報導

日本電競女神「伊織萌（伊織もえ）」從Cosplay界打響名號，近年來進軍娛樂圈，人氣扶搖直上，IG上更吸引超過76萬名粉絲追蹤。日前她分享一段玩水影片，水面下誘人的視角，引發大批粉絲的目光，直呼「好想一起去游泳」。

伊織萌經常透過IG分享美圖，昨（4）日她在IG曬出戲水影片。從畫面中可見，身穿黑色比基尼的她在池中玩水，透過岸上拍攝視角，讓水面下姣好的身材若隱若現，讓人充滿無限遐想。隨後，伊織萌一步一步地朝鏡頭靠近，走到淺水處時，豐滿的身材直接露出水面衝向鏡頭，接著賣萌地揮著手，洋溢著一股少女般的純真與甜美。

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▲伊織萌走向鏡頭前，露出姣好身材。（圖／翻攝自伊織萌IG）

短短幾秒鐘影片，上傳至今已累計超過12萬次觀看，同時她也不忘在文中寫下「最後就去打沙灘排球了。」據了解，伊織萌是日本關東地區的超人氣Coser，經常在活動現場扮演不同角色，甚至還有「最清純Coser」的封號。

不少粉絲看見影片後，直呼「違法了」、「立刻存下來」、「太可愛了啦」、「好想一起去游泳」、「我也想打沙灘排球」、「完全像美人魚或仙女」、「游泳池裡有天使」、「好羨慕現場的攝影師」、「這風格我喜歡」。