邁阿密樓塌已24死121人失蹤　將「爆破拆除」完好部分！搜救全停

▲美國邁阿密瑟夫賽德市(Surfside)「查普蘭大樓南棟」倒塌,當局預計利用爆破工程將另一半完好的大樓也夷為平地。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國邁阿密一棟12層樓高的濱海公寓6月24日凌晨1時無預警倒塌,現已知有24人喪生、121人仍下落不明,但由於颶風「艾莎」(Elsa)即將來襲,目前搜救工作全面暫停。當局透露,預計在台灣時間5日上午10時啟動爆破拆除工作,以免大樓受颶風影響而再次崩垮。

根據《華盛頓郵報》報導,佛州瑟夫塞德市(Surside)查普蘭大樓南棟(Champlain Towers South)上月無預警坍塌,整棟建築「鬆餅式」瞬間向下崩毀,只剩下另外一半的連棟建築孤伶伶矗立著,由於搜救難度相當高,目前已知24人死亡、121仍然失聯,當局為了安全起見打算透過爆破,將完好的部分建築先夷為平地,以利搜救人員繼續尋找失蹤者。

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9