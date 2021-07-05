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邁阿密樓塌已24死121人失蹤　將「爆破拆除」完好部分！搜救全停

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲美國邁阿密瑟夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」倒塌，當局預計利用爆破工程將另一半完好的大樓也夷為平地。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國邁阿密一棟12層樓高的濱海公寓6月24日凌晨1時無預警倒塌，現已知有24人喪生、121人仍下落不明，但由於颶風「艾莎」（Elsa）即將來襲，目前搜救工作全面暫停。當局透露，預計在台灣時間5日上午10時啟動爆破拆除工作，以免大樓受颶風影響而再次崩垮。

根據《華盛頓郵報》報導，佛州瑟夫塞德市（Surside）查普蘭大樓南棟（Champlain Towers South）上月無預警坍塌，整棟建築「鬆餅式」瞬間向下崩毀，只剩下另外一半的連棟建築孤伶伶矗立著，由於搜救難度相當高，目前已知24人死亡、121仍然失聯，當局為了安全起見打算透過爆破，將完好的部分建築先夷為平地，以利搜救人員繼續尋找失蹤者。

報導稱，邁阿密戴德縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，施工人員將於美東時間4日晚間10時到隔日凌晨3時之間，進行爆破工作，事先將小型爆炸裝置有策略地塞入建築物，使崩下的建物將侷限在一定範圍之內，「拆除建物是首要任務，這樣消防員才能繼續在廢墟中尋找失蹤者。」

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