邁阿密大樓倒塌11天　深夜「爆破拆除」5秒變平地！震撼瞬間曝光

記者張寧倢／編譯

美國邁阿密12層樓高公寓於6月24日凌晨無預警倒塌，目前已知24人死亡、121人下落不明。當局透露，由於颶風「艾莎」（Elsa）越來越接近佛州，為防止大樓二度崩垮，於美東4日晚間（台灣時間5日上午）10時進行爆破拆除工程。外媒直播畫面顯示，建築物爆破瞬間炸出煙霧，接著直接崩毀，過程只約5秒鐘。

▲邁阿密瑟夫塞德市（Surside）濱海大樓4日深夜進行爆破拆除工程。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《太陽報》等外媒的直播畫面顯示，在拆除工程開始前夜空中就不斷出現閃電，伴隨著轟隆雷聲，工程約於美東時間4日深夜10時30分時開始引爆，建築物的最底層首先炸出煙霧，接著瞬間整棟大樓傾斜崩垮，大量濃煙竄出，並往四處擴散瀰漫，令人震撼的是，從影片中可見，原本直立高聳的大樓到完全夷為平地，整個過程約僅5秒鐘。

根據《華盛頓郵報》報導，瑟夫塞德市（Surside）查普蘭大樓南棟（Champlain Towers South）於24日凌晨1時23分無預警倒塌，據現場影片顯示，大樓僅在13秒內就夷為平地，住戶根本來不及逃生，造成至少24人死亡。起初預計剩餘部分建築的拆除工作仍須耗費數周時間，但颶風艾莎即將於5日抵達佛州，當局被迫以爆破方式來加快拆除計畫，以免風暴帶來更嚴重的影響。

▲邁阿密一棟濱海公寓崩塌，造成24人死亡，上百名住戶失聯，事發現場幾乎成為廢墟。（圖／路透）

邁阿密戴德縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，施工人員將於美東時間4日晚間10時到隔日凌晨3時之間，進行爆破工作，將剩餘完好的大樓夷為平地，「拆除建物是首要任務，這樣消防員才能繼續在廢墟中尋找失蹤者。」當局表示，由於工程是有策略地使用小型爆破裝置，崩毀的建物碎塊將局限於一定範圍，但仍建議周邊住戶緊閉門窗，以免受到粉塵影響。

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