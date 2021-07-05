領先台灣！古巴20%人接種國產阿卜達拉疫苗　保護力92%媲美輝瑞

▲古巴的「阿卜達拉」疫苗號稱有高達92.28%的保護力。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

就在台灣正如火如荼為高端疫苗進行臨床試驗之際，古巴號稱保護力高達92.28%的國產疫苗「阿卜達拉」（Abdala）已經上市，而且全國有至少20%的國人已接種第一劑疫苗。儘管這款疫苗尚未獲得世界衛生組織（WHO）的認可，但不少國家都表示他們有興趣購買「阿卜達拉」疫苗。

綜合德國之聲等外媒報導，由於古巴長期受到美國的經濟制裁，加上該國並非低收入國家，因此無法透過COVAX採購足夠國人使用的疫苗。該國自去年開始，便積極投入研發國產疫苗，而如今正在大規模施打的正是由位於哈瓦那的基因工程和生物技術中心（CIGB）所生產的「阿卜達拉」疫苗。

這支拉丁美洲開發的第一款新冠疫苗使用的技術與國際主流的腺病毒載體疫苗、信使核糖核酸（mRNA）疫苗不同，而是和高端一樣的蛋白質次單元疫苗。這種傳統的疫苗製作方式，是利用基因重組技術製作出病毒表面棘狀蛋白，並以疫苗方式打入人體，讓免疫系統產生免疫反應。

▲目前古巴已有至少20%人口已施打第一劑的「阿卜達拉」疫苗。（圖／路透）

「阿卜達拉」疫苗一共需要施打3劑，每劑之間的間隔約為2週。據古巴國有生物科技公司Biocubafarma評估，「阿卜達拉」疫苗的保護力高達92.28%，其效力可與輝瑞和莫德納疫苗相媲美。這樣的結果也獲得泛美衛生組織（PAHO）駐古巴代表莫亞（José Moya）認可。

儘管這款疫苗尚未獲得WHO認可，但古巴1100萬的人口中，已有220萬人已接種第一劑疫苗，170萬人打了第2劑，90萬人已完整接種3劑疫苗。古巴政府希望，在今年8月底前，全國有70%的人口都能接種「阿卜達拉」疫苗。目前古巴已派出獨立小組，對「阿卜達拉」疫苗進行審查，預計在未來2週獲得官方緊急批准。

古巴之後也會向WHO申請讓「阿卜達拉」疫苗在國際間使用的許可。儘管WHO暫時未透露任何相關消息，但玻利維亞、牙買加、阿根廷和墨西哥等國都已表示他們有興趣購買「阿卜達拉」疫苗，《彭博社》也指出，委內瑞拉已搶先向古巴藥廠下訂疫苗，並在6月24日收到第一批約3萬劑的疫苗。

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