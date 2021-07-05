好市多牛奶限購！她買2件「託人結帳」　網曝驚險事蹟：被當成小偷

▲好市多牛奶祭出限購令。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情嚴峻，民生物資需求大增，美式賣場好市多（Costco）為避免民眾掃光物資，針對部分商品祭出限購令，一名網友昨日逛賣場，結帳時一位阿姨拿著牛奶，因為每人限購一件，希望原PO可以幫忙結帳，他愣了一下但還是幫忙，「事後我一直在思考我做得到底對不對」，對此，有網友分享婆婆請人代買的驚險事蹟。

男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，發現一個有趣的景象，因賣場內的牛奶每人限購一件，在結帳時有位阿姨拿起推車上的牛奶，希望原PO可以幫忙代買，他先愣了一了，後來還是答應對方。

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原PO說道，有一瞬間看到結帳小姐皺了一下眉頭，但他心想應該是不是對他，「事後我一直在思考我做得到底對不對，雖然讓人方便不是什麼壞事，但這會不會導致助長這樣的風氣？」

▲婆婆請人代買，結果被當成小偷。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，引起網友討論，原來類似的事件不少，其中一名網友分享婆婆請人代買遇到的問題，「我婆婆那天做了類似的事情，結果離場時服務人員說她的帳單與品項不一樣，差點被當作小偷，搞得自己留在現場等調監視器，確認是請後面的人幫忙結帳才順利離開，建議不要隨便請別人結帳反而讓自己困擾！」

其他網友則認為，「態度很好我會幫，覺得這是小事」、「機場行李打死都不能幫人代寄」、「我會幫，版主所謂的阿姨一定是家庭主婦，放疫假家有小朋友鮮奶量一定很大呀，舉手之勞而已」、「會員卡是妳的，妳想幫就幫，不想幫就不幫」、「有一次，我在嘉義買福義軒蛋捲，他們有些產品是當天才有然後是限購的，有一個阿嬤問我可不可以幫她買，說她孫子很愛吃，我幫她買了以後，她拿到隔壁轉賣」。