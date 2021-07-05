日媒曝熱海土石流暴增至147人失蹤！　累計共3死23人獲救

記者張靖榕／綜合外電報導

日本靜岡縣熱海市3日土石流災情至今進入第三天，最新消息指出再有13人獲救，但當中一名女性被救出後傷重不治，目前累計死亡人數上升至3人，獲救者為23人（1人與死亡人數重疊），147人無法取得聯繫。救災仍在持續，但因雨勢不斷恐有進一步坍塌危險，救援3度被迫暫停。

▲熱海市正努力在黃金72小時間尋找更多倖存者。（圖／路透）

綜合日媒報導，警方、消防部門與自衛隊等約1000人投入救災，4日新救出人數共有13人，其中一名女性在救出後傷重不治，因此死亡人數增加至3人。此外有約130棟建築物和127戶住宅受損或遭捲走。

官方數字顯示失蹤人數為20人，不過經《富士新聞網》根據以個人為單位製作的公簿「住民基本台帳」一一聯繫後，發現約有147人至今沒有回音，因此實際失蹤人數可能比官方的20人更多。

熱海市政府4日舉行災害對策本部會議，市長齊藤榮表示當天上午6時起已著手進行搜救工作，希望相關人員竭盡全力做好工作崗位應做的事，「搶救人命的黃金時間是72小時」。

不過接連降下的大與和隨土石流沖刷而下的深泥是阻礙搜救進行的一大問題。《讀賣新聞》4日報導指出，靜岡縣政府前往土石流災害地區實地調查，確診土石流起點的附近波面上出現了小型裂縫，研判未來仍可能發生50立方公尺至100立方公尺程度的小規模土石流，而豪大雨預計再下3天。