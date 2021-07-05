全球首起「智慧戰爭」！以色列成立「8200部隊」…部屬AI襲加薩

▲以色列與哈瑪斯衝突飆漲，以方在戰爭中投入AI系統。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）5月發生嚴重衝突，11天造成至少244人喪命。以色列國防軍（IDF）向外媒透露，他們部屬的人工智慧（AI）在衝突中扮演了重要角色，並引導無人機識別、打擊目標。據了解，這也是世界上第一起以AI引導無人機的「人工智慧戰爭」。

根據《IFLScience》報導，以色列與哈瑪斯在5月長達11天的衝突中，有4400多枚火箭彈射入以色列，但大多遭到以方的鐵穹防禦系統（Iron Dome defence system）攔截。而以色列也以人工智慧識別哈馬斯位置並打擊導彈發射場約1500次，甚至成立以解密和情報為主的「8200部隊」，建立多種演算法，使用地理、人類和訊號情報來確定打擊目標，再傳送回指揮部。

▲以色列空襲迦薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍聲稱，人工智慧在過去2年中被大量使用，並藉此識別目標以及預測敵人攻擊的時間和地點，也由於整理資訊的速度遠高於人類，因此大大縮短了戰鬥時間。不過這類武器遭到聯合國安理會和人權觀察組織抨擊，呼籲禁止這類「完全自主」武器。

報導引述聯合國裁軍研究所的霍蘭德（Arthur Holland）的說法，他認為以色列目前的智慧系統尚不能滿足大規模的無人機群，但如果消息屬實，他們必定已在戰爭自主性武器和機器的合作上，發展出更高層次，屆時這類系統恐怕會對戰爭產生高度破壞性以及強大影響力。