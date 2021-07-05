地球「脈搏」2750萬年跳動一次　下次生物滅絕在2000萬年後

▲紐約大學最新研究，發現地球擁有「脈搏」。(示意圖／達志影像／美聯社)

記者張家瑋／綜合報導

美國紐約大學生物學和環境研究系蘭皮諾（Michael Rampino）教授在《地球科學前沿》期刊（Geoscience Frontiers）發表新研究，發現地球竟然擁有「脈搏」，稱之為「脈衝」（Pulse），每間隔2750萬年會跳動一次，但目前不清楚是什麼原因造成這種現象。

綜合外媒報導，美國紐約大學科學團隊對過去2.6億年間的89個重大地質事件進行了新的分析，包括各種生物滅絕、海洋缺氧事件、海平面波動、火山爆發、地球構造板塊變動等事件，他們發現這些地質事件分別集中在10時段個區間，彼此間隔2750萬年，顯示在圖上就像是地球的心電圖。

生物學和環境研究系教授蘭皮諾指出，許多地質學家認為地質事件隨著時間的變化是隨機的，但團隊的研究提供了統計證據，以證明這些地質事件是相關的，雖然，時間間隔可能並不完全準確，但它是一個相當不錯的估算，具有96%的信賴區間，這有可能是板塊構造和地函運動造成這種「脈搏」，也可能是行星穿越暗物質時受到影響

研究團隊表示，希望能夠計畫更深入的研究，看看這種「脈搏」是否能夠回溯到比2.6億年前還要更久之前，也希望能夠了解天文和地質週期之間是否存在任何相關性。地球最近一次的「脈搏」跳動是在700萬年前，而下一次可能會發生在2000萬年後。