人妻控禮物「被大嫂ben走」！怒曬影反遭婆婆弄　結局網看完超爽

圖文／鏡週刊

近年流行在寶寶出生前舉辦「準媽媽派對」（baby shower），除了分享喜悅，也讓親朋好友有機會為準爸媽添購嬰兒用品、減輕育兒負擔，卻有一位準媽媽因此發現禮物被偷走，與婆婆以及「其中一位嫂嫂」翻臉，從此家庭關係回不去了。

國外一名女網友匿名在Reddit論壇發文抱怨，她的婚姻幸福，第一胎即將臨盆，一切看起來都很圓滿，卻在意想不到的地方栽了。

原PO出身清貧，丈夫則生在富貴人家，但他們不為其所擾，原PO表示「我以我的家庭為傲，再多錢都不能取代他們」，夫家也對她很好，「除了我丈夫的兄嫂，他們總愛強調我低人一等，但其實大嫂也出身窮困人家，他們的孩子也即將出生。」

平時若少來往也無所謂，偏偏麻煩都會自己找上門。原PO的親姐妹為了她舉辦了一場溫馨、不浮誇的準媽媽派對，來參加的賓客都獻上禮物和祝福，只有大嫂不僅什麼都沒送，還從頭嫌到尾，炫耀自己的準媽媽派對如何奢華，甚至十分失禮地問原PO的姐姐花了多少錢辦派對，再大聲嘲笑：「我的洋裝都比較貴！」現場有原PO的家人和朋友，其他姑嫂也在場，不過大家都沒有說什麼。

派對進行到一半，原PO的姐姐突然發現有些禮物不見了，親友遍尋不著，無奈之下只好調出監視器，一看發現，空手上門的大嫂居然大包小包地離開。

原PO盛怒下打電話與大嫂對質，沒想到大嫂不僅不承認，還反咬被誣賴很受傷，若原PO不道歉就要跟整個家族說她是說謊精，原PO冷言：「我手上有影片，妳要把全家都捲進來看是誰的問題，我沒差。」原本聲勢壓人的大嫂聞言立刻掛斷電話。

原PO見對方沒有動靜，就將監視器畫面和事件經過分享給家庭群組，訊息瞬間爆炸，多數人譴責原PO大嫂，大嫂本人不讀不回，反而是大伯打電話來痛罵：「我老婆不可能偷下層階級的廉價垃圾！」連婆婆都不滿原PO的處理方式，私下表示願意賠錢私了，見原PO不給面子，惱怒向人在國外出差的兒子告狀。

幸好原PO的丈夫不僅相信妻子，更打電話告訴哥哥「你老婆就是偷我小孩東西的X人」，雖然最後禮物都拿回來了，但家庭關係也回不去了。

網友讀完大讚舒服，有人表示原PO沒有報警其實很給面子，也有人認為應該報警給「狗眼看人低、手腳又不乾淨的夫妻一點教訓」「她搶了還沒出生的寶寶的禮物耶！」原PO則回覆：「報警是核爆級選項，而且大嫂很容易逃脫罪名，（殺傷力）還不如每週重播一次影片。」「雖然家族內也有人說可能是誤會，不過多數人都避著大嫂。」



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