地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

▲目前總計19人獲救，已知2人罹難，仍有約20人下落不明。（圖／翻攝自推特「@hanketsuouji」）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本靜岡縣熱海市昨天發生大規模土石流，56歲受災民眾鈴木仁史說，土石流前聽到地鳴般巨響，接著就停電，他到家外面查看時親眼目睹土石流，因無法再度返家被迫拋下母親避難。

負責搜救的警消及自衛隊昨天救出10人，今天再救出9人，總計有19人獲救；不過，已知兩人不幸罹難，仍有約20人下落不明。

日本每日新聞報導，鈴木今天上午11時30分左右，在避難所聽到職員告知82歲母親獲救被送往醫院時說，「聽說身體狀況不好」。

▲▼大量泥流瞬間沖毀約130棟民宅。（圖／路透）

鈴木昨天上午跟母親待在伊豆山地區的自家內。上午10時30分左右，「聽到外面傳來地鳴般驚人聲響」。

因為接著家裡就停電，鈴木為確認狀況到離家數公尺的道路上，結果親眼目睹大量土石從山上朝海的方向沖下來，自家前道路瞬間覆滿泥土，深度將近20公分。

不久後，土石流伴隨巨響再度襲來，鈴木感到生命可能遭受危險，決定返家帶母親外出避難。

雖然想返回家中，卻被巡邏中的員警制止，員警告訴鈴木現在回家很危險，應該馬上離開這裡。土石流之後又襲來幾波，鈴木只好拜託員警協助救助母親，自己被迫離家避難。

由於不知道母親安危，鈴木在市立熱海國中體育館避難，整夜無法成眠，也沒有吃避難所發給的早餐。鈴木得知母親已獲救後，只想早點前去探視，便離開避難所前往醫院。

▲當地居民表示，黑色土石流以非常驚人的速度往下沖。（圖／路透）

讀賣新聞報導，在避難所避難的80歲男性回想昨天土石流侵襲時說，「從家裡2樓往山的方向看過去，看到電線桿像波浪一樣擺動，黑色土石流以非常驚人的速度往下沖」。

這名男性說，雖然看到鄰居夫婦飛奔到外面，但馬上就被土石吞沒。

這名男性自家雖然沒有受災，但鄰居的家已經被土石沖走，「在避難所都沒有聽到任何消息，希望他們能平安無事」。

另外一名住在逢初川流域的67歲男性說，自家的圍籬跟庭院樹木都被沖走，「一聽到像爆炸般巨響後，家外面已經看到泥流，還可以看到夾雜著30公分到40公分的石頭及圓木」。

一名在當地自行開業的49歲女性說，土石一下子就沖到她家幾公尺前的地方，還可以聽到有人在喊叫，「看到公車有約一半被埋在泥土裡，這麼恐怖的場景令人難以置信」。

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