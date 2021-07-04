　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲英國一名婦女癌症康復後又中頭獎。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳美依／編譯

英國桑德蘭（Sunderland）的45歲婦女路易絲（Louise Tate）罹患皮膚癌，堅強治療並且摘除左眼後，終於宣告戰勝病魔。她幾天後花費2英鎊（約新台幣77元），隨手買了一張刮刮樂，竟中頭獎10萬英鎊（新台幣近400萬元）。

《鏡報》報導，路易絲出院幾天後，在住家附近一間超市，等待老公史都華（Stuart）下班載自己一程，上車後才發現中獎，而且刮刮樂上代表頭獎的符號，竟然還是她的幸運動物「大象」，簡直不敢相信。

路易絲回憶，自己當時嚇得趕緊叫先生靠邊停車，「史都華以為我在逗他，一直『妳搞錯了吧』，但我也一直回答，『不，我沒有，你真的必須停車。』」她和老公從開心、震驚到喜極而泣，直到確認銀行帳戶收到獎金，才真的相信這一切是真的。

路易絲左眼後方長出黑色素瘤（melanoma），被認為是皮膚癌最棘手的腫瘤之一，由於治療方法有限，只好開刀切除左眼、裝上義眼。她在生病期間愛上大象，認為這種動物是自己的幸運象徵，「一位朋友說，大象可以替我帶來好運，我覺得自己非常需要好運，所以開始蒐集大象的物品」。

路易斯目前擁有約30件大象藏品，如今遇上這個幸運巧合，還開玩笑地說，她未來也想要認養一頭大象。

卸妝神水！BIODERMA舒敏高效潔膚液特價849元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
扯爆！武嶺亭到傍晚停車場還一堆車　無罩男「閃禁區」登高拍照
30年「咖哩老店」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎
快訊／台南男落水　救起無生命跡象
詐團群聚私刑影片曝　小弟慘被重打16大板
挺林昶佐慘遭「藍白大軍」出征　Doris高EQ回應
中科院女員工激戰已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮氣瘋
高雄首例打莫德納「1hr後」猝死　疫苗專家說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

美國女飛人吸大麻錯失東奧　說是失去母親太難過了

扶輪集愛送全台　移動式正壓篩檢艙助醫護

巨人宣布震撼交易　樂天補進國家隊鐵捕

扯爆！武嶺亭到傍晚停車場還一堆車　無罩男「閃禁區」登高拍照　

報酬率74.03%！富邦臺灣中小半年賺爆「原因曝光」　4檔ETF贏大盤

醫生批北市「好意思說精準疫調」　釣出柯文哲親自回應：謝謝幫忙！

月租18萬撐不下！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎

Windows存在可讓駭客「遠端安裝程式碼漏洞」　解決方法看這邊

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻「缺身份證嗎」他崩潰求饒

「超大回音屁聲」法鬥嚇到跳起來！　無辜眼急澄清：真的不是偶

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

渣老公中4億閃離妻　婆婆還幫運錢

模範媽憂染疫小孩變孤兒　竟14刀捅死5歲女

10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世

熱海土石流妻遭捲走！　翁1小時返家全沒了

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

心疼陳時中！前路透總編：心在淌血

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

恐龍級「婚活殺手」！騙婚燒炭得手數億

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

車禍屍袋動了！警打開驚見「復活」1幕

即／菲律賓軍機墜毀　機上載85人

日熱海土石流2死20失蹤10獲救！　豪大雨再下4天

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

更多熱門

相關新聞

婚禮才開始「新郎突過世」　新娘崩潰

婚禮才開始「新郎突過世」　新娘崩潰

英國蘇格蘭57歲男子保羅韋恩（Paul Wynn）上月被宣告癌症已是晚期，這讓他與相守21年的未婚妻下定決心把步入禮堂的時間提前。然而2人的願望最終並未如期實現，因為他在婚禮上當場病倒斷氣，沒能完成把愛人娶回家的夢想，而當時已踏上紅毯的新娘則是情緒崩潰大喊他的名字，但卻喚不回他的性命。

6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體

6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體

癌症打不到疫苗！母淚崩「想為1歲女兒活下去」

癌症打不到疫苗！母淚崩「想為1歲女兒活下去」

吸菸者若染疫重症機率高　抗疫防癌四大招教你遠離風險

吸菸者若染疫重症機率高　抗疫防癌四大招教你遠離風險

南山人壽放寬癌症理賠認定　 門診治療「視同住院」！

南山人壽放寬癌症理賠認定　 門診治療「視同住院」！

關鍵字：

癌症幸運彩券刮刮樂頭獎

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

許聖梅悲慟「3大姑不來送終」！婆婆拔管含恨落淚

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面