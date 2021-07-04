超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

▲英國一名婦女癌症康復後又中頭獎。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳美依／編譯

英國桑德蘭（Sunderland）的45歲婦女路易絲（Louise Tate）罹患皮膚癌，堅強治療並且摘除左眼後，終於宣告戰勝病魔。她幾天後花費2英鎊（約新台幣77元），隨手買了一張刮刮樂，竟中頭獎10萬英鎊（新台幣近400萬元）。

《鏡報》報導，路易絲出院幾天後，在住家附近一間超市，等待老公史都華（Stuart）下班載自己一程，上車後才發現中獎，而且刮刮樂上代表頭獎的符號，竟然還是她的幸運動物「大象」，簡直不敢相信。

路易絲回憶，自己當時嚇得趕緊叫先生靠邊停車，「史都華以為我在逗他，一直『妳搞錯了吧』，但我也一直回答，『不，我沒有，你真的必須停車。』」她和老公從開心、震驚到喜極而泣，直到確認銀行帳戶收到獎金，才真的相信這一切是真的。

路易絲左眼後方長出黑色素瘤（melanoma），被認為是皮膚癌最棘手的腫瘤之一，由於治療方法有限，只好開刀切除左眼、裝上義眼。她在生病期間愛上大象，認為這種動物是自己的幸運象徵，「一位朋友說，大象可以替我帶來好運，我覺得自己非常需要好運，所以開始蒐集大象的物品」。

路易斯目前擁有約30件大象藏品，如今遇上這個幸運巧合，還開玩笑地說，她未來也想要認養一頭大象。

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