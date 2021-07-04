　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

▲▼以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）與巴林同樣屬於中東國家，且都在2021年初積極推動疫苗接種計畫，經過半年這3國仍是全球疫苗接種率的前段班，但疫情數據顯示，他們在感染趨勢方面卻展現出完全不同的趨勢。

根據CNBC報導，以色列、阿聯酋與巴林年初的每百人接種劑量數據，幾乎是全球排名第一，經過半年，這3國仍然在疫苗普及率的前段班，數據網站Our World in Data統計，截至7月2日，以色列已有59.78%人口完整接種疫苗，巴林也高達58.41%，資料僅更新至4月20日的阿聯酋也有38.79%人口完成接種。然而，這3個中東國家的疫情數據卻呈現不同面貌。

以色列
隨著疫苗計畫的推動，以色列自3月底以來，每日新增確診病例數皆在2位數以下，甚至在4月底到6月中旬都維持在個位數，目前則因為Delta變種病毒而引發一波疫情，每日確診數約新增300例上下。以色列公共醫師協會主席大衛多維奇（Nadav Davidovitch）表示，目前約半數病例屬於Delta變種，不過根據模型預測，這波疫情就算廣泛傳播，最多也只會有幾百件病例，不會像先前一天破萬例確診那樣嚴重。

▲▼繼4月中取消戶外口罩禁令後，以色列6月15日宣布在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲繼4月中取消戶外口罩禁令後，以色列6月15日宣布在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

阿聯酋
根據Our World in Data數據，阿聯酋在每百人接種總劑量方面，以平均155.99劑排名全球第一（巴林125.4劑、以色列124.77劑），但阿聯酋的新增感染病例卻一直在每天2000多例徘徊，僅5月份短暫下降至1000例左右，目前數據仍高於去年第4季度單日確診1200例的平均值。

由於有病患已經接種過疫苗仍「突破性感染」，讓內部出現許多質疑疫苗有效性的聲浪，阿聯酋國家緊急危機與災害管理局5月宣布，將提供民眾施打第3劑中國國藥集團研發的新冠疫苗，隨後更表示，接種國藥疫苗的群眾可以選擇施打輝瑞/BNT疫苗作為加強劑。

巴林
儘管巴林疫苗接種工作順利，但5月下旬單日確診數仍創下3273例的歷史新高，雖然此後每日新增病例已降至3位數，但巴林也表示將供予民眾施打第3劑中國國藥疫苗，輝瑞/BNT疫苗則僅提供50歲以上族群在注射第2劑國藥的3個月後補打加強劑。報導稱，除了接種疫苗之外，人口結構與防疫限制也會影響疫情嚴重程度。

相較於以色列與阿聯的死亡人數下降且持續保持在較低程度，巴林與新冠肺炎相關的每日每百萬人新增死亡人數，在6月份的最高數據曾飆升至17。亞太臨床微生物和傳染病學會會長坦拜雅（Paul Tambyah）表示，中東國家的疫情並不令人擔憂，因為據報導，大部分病例仍發生在沒有接種疫苗的人身上，「現在主要問題在於，若無法讓絕大多數人口接種疫苗，我們似乎難以逃過疫情。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

卸妝神水！BIODERMA舒敏高效潔膚液特價849元

ET快訊
扯爆！武嶺亭到傍晚停車場還一堆車　無罩男「閃禁區」登高拍照
30年「咖哩老店」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎
快訊／台南男落水　救起無生命跡象
詐團群聚私刑影片曝　小弟慘被重打16大板
挺林昶佐慘遭「藍白大軍」出征　Doris高EQ回應
中科院女員工激戰已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮氣瘋
高雄首例打莫德納「1hr後」猝死　疫苗專家說話了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

美國女飛人吸大麻錯失東奧　說是失去母親太難過了

扶輪集愛送全台　移動式正壓篩檢艙助醫護

巨人宣布震撼交易　樂天補進國家隊鐵捕

扯爆！武嶺亭到傍晚停車場還一堆車　無罩男「閃禁區」登高拍照　

報酬率74.03%！富邦臺灣中小半年賺爆「原因曝光」　4檔ETF贏大盤

醫生批北市「好意思說精準疫調」　釣出柯文哲親自回應：謝謝幫忙！

月租18萬撐不下！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎

Windows存在可讓駭客「遠端安裝程式碼漏洞」　解決方法看這邊

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻「缺身份證嗎」他崩潰求饒

「超大回音屁聲」法鬥嚇到跳起來！　無辜眼急澄清：真的不是偶

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

渣老公中4億閃離妻　婆婆還幫運錢

模範媽憂染疫小孩變孤兒　竟14刀捅死5歲女

10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世

熱海土石流妻遭捲走！　翁1小時返家全沒了

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

心疼陳時中！前路透總編：心在淌血

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

恐龍級「婚活殺手」！騙婚燒炭得手數億

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

車禍屍袋動了！警打開驚見「復活」1幕

即／菲律賓軍機墜毀　機上載85人

日熱海土石流2死20失蹤10獲救！　豪大雨再下4天

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

更多熱門

相關新聞

挺林昶佐卻慘遭出征！　Doris高EQ回應

挺林昶佐卻慘遭出征！　Doris高EQ回應

環南市場爆出群聚感染，無黨籍立委林昶佐2日當面指責台北市長柯文哲，卻遭自治會長林勝東及攤商反嗆「你有來環南市場關心過嗎？」，引起熱議。對此林昶佐的妻子Doris在臉書聲援丈夫，然而卻遭到部分網友批評，她隨後也高EQ回應表示「大家發表己見，需要調整改進的我都盡力協助傳達」。

新冠疫苗護照才剛上路！義國秒破造假集團

新冠疫苗護照才剛上路！義國秒破造假集團

旗山肉品市場「好心肝」翻版　農業局打臉回擊

旗山肉品市場「好心肝」翻版　農業局打臉回擊

快訊／虎林專案首日篩3183人　增1人確診

快訊／虎林專案首日篩3183人　增1人確診

林靜儀「北市府有疫調！」　最後3字酸炸

林靜儀「北市府有疫調！」　最後3字酸炸

關鍵字：

以色列阿聯阿拉伯巴林中東世界疫情新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

許聖梅悲慟「3大姑不來送終」！婆婆拔管含恨落淚

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面