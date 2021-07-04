私人飛機墜毀6死！美2傳教士讓妻小先搭　自己卻坐上「死亡班機」

▲美國2名傳教士不幸於海地墜機事件中身亡。（圖／翻攝自gofundme募款網站頁面）

記者張寧倢／編譯

美國媒體引述國家民航辦公室（National Civil Aviation Office, NCAO）表示，一架私人飛機在海地首都太子港附近墜毀，機上6人全數罹難，其中包含兩名美國傳教士，墜毀起因尚不清楚，海地政府與美國大使館並未立即回覆路透社。

▲35歲的霍斯特勒（Trent Hostelter）原本打算與妻小一同搭機，但因為機位額滿，只能搭乘下一班飛機。（圖／翻攝自Facebook「Gospel To Haiti」）

根據《邁阿密先驅報》報導，這架飛機2日晚間從海地的太子港機場起飛，前往南部沿海城市迦克梅爾（Jacmel）的途中墜毀，造成6人死亡。美國福音組織Gospel to Haiti透過臉書專頁宣布，組織內2名傳教士不幸罹難，分別是35歲的霍斯特勒（Trent Hostelter）與43歲的米勒（John Miller），其他4名乘客身分則尚未被公布。

霍斯特勒的表親兄弟表示，霍斯特勒與妻子艾莉卡（Erica）還有孩子們在美國休假了幾周後，和米勒也一同搭機飛回海地，但因為太子港有幫派問題等動盪，一行人打算搭機前往迦克梅爾與其他組織成員見面，但第一班飛機的機位不足，艾莉卡和3名孩子先搭上了飛機，打算到當地再會合，不料，霍斯特勒與米勒乘坐的下班飛機竟意外墜毀。

▲43歲的米勒（John Miller）與妻子育有7名子女。（圖／翻攝自gofundme募款網站頁面）

他繼續補充，當第2架飛機遲遲未抵達迦克梅爾機場時，眾人都相當憂心，搜索小組3日上午在山的另一側找到墜毀機體，確認了機內6人全數罹難，「顯然他們（在航程中）遇上了麻煩，但我們還不知道是什麼原因，讓他們掉到山的另一側。」來自威斯康辛州里奇蘭郡的米勒除了妻子外，家中還有7名子女。