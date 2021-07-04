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這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

▲▼ 阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，以下簡稱「阿聯」）成為全球疫苗接種率最高的國家。（圖／路透）

▲阿聯人口約1000萬，迄今已施打1550萬劑新冠疫苗，若以接種2劑疫苗來看，足已覆蓋其72%人口。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

彭博新冠疫苗追蹤數據顯示，阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，以下簡稱「阿聯」）目前超越東非島國塞席爾（Seychelles），成為全球疫苗接種率最高的國家。

阿拉伯商業週刊報導，阿聯人口約1000萬，迄今已施打1550萬劑新冠疫苗，接種量足已覆蓋72%人口，比塞席爾71.7%疫苗施打率還要高。此外，阿聯的人均檢測數比大部分國家都來得多，也是世界上死亡率最低的國家之一。

▲東非島國塞席爾人口約10萬，疫苗接種率約為71.7%。（圖／達志影像／美聯社）

只不過阿聯境內確診數仍持續上升中，自3月份以來，單日染疫數約在2000例左右，居高不下。此外，因為有部分個案是在接種2劑後才感染，所以阿聯國家緊急危機與災難管理局（NCEMA）先前宣布，提供國人施打中國國藥疫苗作為第3劑補強。

▲▼ 阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，以下簡稱「阿聯」）成為全球疫苗接種率最高的國家。（圖／路透）

▲阿聯部分確診個案，是在接種2劑疫苗後才染疫。（圖／路透）

美國上周把對阿聯的旅遊警示調升至最高級別，沙烏地阿拉伯禁止國人前往阿聯，英國則在今年1月把阿聯列入禁止旅行的紅色名單。

但報導也說明，阿聯與其他國家不同的點在於，基本上避免採取封城防疫，像是該國人口最多、身為中東金融中心的杜拜（Dubai）基本上處於開放狀態，且正在籌備即將於10月登場的2020年世界博覽會（杜拜世博去年因疫情爆發延至今年舉辦）。

▼杜拜世博去年因疫情爆發宣布延期至今年10月舉辦。（圖／路透）

▲▼ 阿聯人口最多的城市杜拜將在10月舉辦2020年世界博覽會。（圖／路透）

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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