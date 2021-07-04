　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

記者吳美依／綜合外電報導

菲律賓海關（BOC）查獲一批走私超跑，竟叫來怪手，把所有車輛當眾砸爛，包括一輛全新的麥拉倫（McLaren），同一天在卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）也毀掉14輛走私三菱吉普車，21輛總價值5855萬披索（約新台幣3327萬9208元）的高級車款瞬間化為廢鐵。

綜合外媒報導，菲律賓海關6月18日查獲走私豪車後，就近在馬尼拉一處停車場摧毀，只見怪手無情狠砸引擎蓋與車頂，將其壓扁變得稀巴爛，完全無法駕駛或修復。

▲▼菲律賓海關查獲走私豪車，開怪手砸爛。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

▲▼菲律賓海關查獲走私豪車，開怪手砸爛。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

▲菲律賓海關查獲走私豪車，直接開怪手砸爛。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

據悉，被砸車輛包括二手賓利2007、二手保時捷（Porsche）911、賓士SLK 、Lotus Elise，甚至還有一輛超級稀有且全新的麥拉倫620R。另外，卡加延德奧羅的14輛吉普車早在2018年10月就被查獲，但直到那一天才被徹底拆解。

▲▼菲律賓海關查獲走私豪車，開怪手砸爛。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

▲▼菲律賓海關查獲走私豪車，開怪手砸爛。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

▲菲律賓海關遵照總統杜特蒂指示，摧毀走私車輛，而非拍賣。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

一些廠商或買家試圖將豪車藏匿在貨櫃裡，藉此躲避關稅，卻也形成嚴重汽車走私問題。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2018年下令，未來海關查獲走私車輛，不再扣留拍賣，替政府增加收入，而是改為公開砸爛，藉此傳遞出一個「強烈警告訊息」，也就是政府「認真打擊走私」的鐵腕立場。

少年當街砸爛3000萬保時捷　50秒毀了超跑竟合法！真相曝光

卸妝神水！BIODERMA舒敏高效潔膚液特價849元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
扯爆！武嶺亭到傍晚停車場還一堆車　無罩男「閃禁區」登高拍照
30年「咖哩老店」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎
快訊／台南男落水　救起無生命跡象
詐團群聚私刑影片曝　小弟慘被重打16大板
挺林昶佐慘遭「藍白大軍」出征　Doris高EQ回應
中科院女員工激戰已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮氣瘋
高雄首例打莫德納「1hr後」猝死　疫苗專家說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

美國女飛人吸大麻錯失東奧　說是失去母親太難過了

扶輪集愛送全台　移動式正壓篩檢艙助醫護

巨人宣布震撼交易　樂天補進國家隊鐵捕

扯爆！武嶺亭到傍晚停車場還一堆車　無罩男「閃禁區」登高拍照　

報酬率74.03%！富邦臺灣中小半年賺爆「原因曝光」　4檔ETF贏大盤

醫生批北市「好意思說精準疫調」　釣出柯文哲親自回應：謝謝幫忙！

月租18萬撐不下！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎

Windows存在可讓駭客「遠端安裝程式碼漏洞」　解決方法看這邊

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻「缺身份證嗎」他崩潰求饒

「超大回音屁聲」法鬥嚇到跳起來！　無辜眼急澄清：真的不是偶

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

渣老公中4億閃離妻　婆婆還幫運錢

模範媽憂染疫小孩變孤兒　竟14刀捅死5歲女

10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世

熱海土石流妻遭捲走！　翁1小時返家全沒了

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

心疼陳時中！前路透總編：心在淌血

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

恐龍級「婚活殺手」！騙婚燒炭得手數億

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

車禍屍袋動了！警打開驚見「復活」1幕

即／菲律賓軍機墜毀　機上載85人

日熱海土石流2死20失蹤10獲救！　豪大雨再下4天

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

更多熱門

相關新聞

菲律賓軍機墜毀17死　濃煙竄天

菲律賓軍機墜毀17死　濃煙竄天

菲律賓4日上午一架C-130運輸機發生墜毀意外，機上載有92人，目前有40人獲救、17人死亡，估計死亡人數恐怕還會持續攀升。軍方表示，這起事故沒有任何跡象指向有襲擊事件發生，現階段尚未開始調查墜機確切原因，先把重點工作聚焦搜救。

確診者「漏夜排隊」等床位　網怒：殺人政府

確診者「漏夜排隊」等床位　網怒：殺人政府

中國疫苗外交難獲東南亞信任　民調輸給美國

中國疫苗外交難獲東南亞信任　民調輸給美國

即／菲律賓軍機墜毀　機上載85人

即／菲律賓軍機墜毀　機上載85人

女童摔下陽台　路人神救援影片曝

女童摔下陽台　路人神救援影片曝

關鍵字：

東南亞要聞菲律賓走私海關豪車

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

許聖梅悲慟「3大姑不來送終」！婆婆拔管含恨落淚

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面