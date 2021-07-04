她腹痛求醫竟遇冒牌醫生「趁手術麻醉硬上」　昏迷前用1招自救

▲巴基斯坦一名女子在求醫時險遭性侵。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦德拉加齊汗（Dera Ghazi Khan）一家私人診所2日傳出一起性侵未遂案，一名女子因腹痛被家人送到該診所接受治療，卻被圖謀不軌的色狼盯上，企圖趁女子昏迷時，在手術間強暴她。

據Times Now電視台報導，一名女子在2日下午突然發生嚴重腹痛，於是她的家人急忙將她送往附近的私人診所接受治療。在診所裡，一個自稱為伊什蒂亞克（Ishtiaq）醫生的男子為她做了檢查，並聲稱她罹患了闌尾炎，需要立即動手術。

▲警方發現，涉事男子其實是一名冒牌醫生。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

隨後，女子被帶往隔壁的手術室，並被注射麻醉藥。當麻醉開始起作用時，女子瞬間就感到不對勁，懷疑這名男醫生企圖趁她昏迷後，再將她強暴。女子用最後一絲力氣大聲呼救，她的尖叫聲吸引了等候在手術室外的家人，他們立即衝進手術室，將女子救出，才讓惡狼無法得逞。

女子的家人立即報警，當場抓住了涉事的男子。警方調查後發現，這名男子的真名叫伊姆蘭（Muhammad Imran），他也根本不是該診所的醫生，懷疑他混入診所就是為了尋找「獵物」下手。由於女子事後被轉到另一所醫院動手術，因此警方還未取得她的口供。

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