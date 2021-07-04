菲律賓C-130運輸機墜毀17死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

▲軍機墜毀後起火，飄出陣陣黑色濃煙。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓4日上午一架C-130運輸機發生墜毀意外，機上載有92人，目前有40人獲救、17人死亡，估計死亡人數恐怕還會持續攀升。軍方表示，這起事故沒有任何跡象指向有襲擊事件發生，現階段尚未開始調查墜機確切原因，先把重點工作聚焦搜救。

綜合紐約時報、路透等外媒報導，該架C-130運輸機當時正在運送部隊，自卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro City）起飛，機上總計92人，同時運送5輛軍用卡車。但沒想到，約在4日中午約11時30分左右，飛機降落在南部蘇祿省霍洛島（Jolo Island）時墜毀並起火。





▲菲律賓一架C-130運輸機4日墜毀。（圖／翻攝自推特／@dReyDreymz0810）

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）表示，飛機墜毀地點位在蘇祿省城鎮Patikul附近，而該地被視為武裝組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的據點，救難人員正在進行搜救。目前已有40人獲救，然而當地高階指揮官文盧安（Lt. Gen. Corleto Vinluan）透露，現場已尋獲17具遺體。

依據推特流傳的事故相關畫面，可見墜毀事故發生後，該架飛機起火並冒出濃濃黑煙。

報導提及，C-130運輸機為美國製造的渦輪螺旋槳式飛機（turboprop），是世界各地部隊中經常使用的飛機機型之一，服役時限可達數十年。

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