日消防員見「土石流沖來」急拉妻小逃命！　惡劣天氣持續阻救災

▲靜岡縣熱海市伊豆山地區昨天發生大規模土石流。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本靜岡縣熱海市昨天發生大規模土石流，造成2死約20人下落不明。有民眾因為外出就醫倖免於難，也有民眾在發現土石流時帶著妻小拚命逃到自家3樓躲過一劫。

日本讀賣新聞、朝日新聞、東京新聞報導，靜岡縣熱海市伊豆山地區昨天發生大規模土石流，不少民宅及居民在瞬間遭受波及，目前已確認兩人不幸罹難，另有約20人下落不明，且相關搜救工作在惡劣天候下顯得困難重重。

住在伊豆山地區的一名60多歲女性，昨天上午跟丈夫前往醫院，逃過一劫。她在昨天中午左右返家時，看到住家一樓都是土石，「（場景）令人吃驚，雖然不知道如何重建家園，但現在也無法去想這件事」。

另一名住在熱海市內的60多歲男性，跟妻子及女性友人同受土石流波及。這名男性說，「眼睜睜看著家跟褐色的汙水一起流走，女性友人在土石流發生後哭到崩潰，何時才能重建家園令人憂心」。

▲靜岡縣政府已成立災害對策本部，並請求自衛隊協助救災。（圖／路透）



土石流發生後約5小時的昨天下午4時左右，消防隊員從一棟3層民宅的2樓，救出包括2歲幼兒的一家3口。

這戶人家的32歲男主人本身也是消防相關人員，本來在大雨中接獲指令準備出勤，結果看到瞬間流下來的土石流，帶著妻小拚命爬到3樓，倖免於難。

這棟民宅孤立在大量泥土及漂流木前，消防隊員在一樓漂流木前架起梯子到民宅2樓，順利救出一家3人。

這名男性說，自家建材是使用鋼筋混凝土，去年也才做好防震工程。家裡全是汙泥，土石流在一瞬間就淹沒2樓。

自家位於土石流災區管制線內的71歲田中公一，今天上午急急忙忙來到管制線外說，無法跟在家中的妻子聯絡上，「妻子有可能被土石埋住，從昨天起就因為不安冷靜不下來，昨天跟今天上午都聯絡不上妻子，如果能沒事就好」。

不少當地民眾昨天都前往避難所或友人家中暫住，度過不安的一夜。

靜岡縣政府已成立災害對策本部，並請求自衛隊協助救災。靜岡縣知事川勝平太昨天說，要對住在伊豆山地區等民眾，由衷表達慰問之意。

談到土石流發生原因，川勝說，由於長時間降下大雨造成地基鬆軟，「許多主要因素同時發生」。

他說，靜岡縣內還有許多像伊豆山地區同樣地形的地區，就算發生同樣的災情也並非不可思議，呼籲縣內各地民眾嚴防可能災情。

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