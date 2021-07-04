1個月募得近14年善款　立陶宛社福機構：歸功台灣人

▲台捐款湧入立陶宛社福機構「兒童癌症基金」（Childhood Cancer Fund "Rugutė"）。（圖／翻攝自globalgiving.org）

文／中央社記者陳韻聿台北4日電

台灣民眾為感謝立陶宛捐贈疫苗，透過國際慈善募資平台向當地社福機構熱情捐款，甚至讓其中一個機構在一個月內達成以往在該平台近14年才有的募資成果。機構執行長說，立陶宛捐的疫苗不多，台灣人卻如此感恩，令人敬佩。

立陶宛6月22日宣布援贈台灣2萬劑疫苗；6月23日從事國際慈善工作的張瀞仁在臉書邀請台灣民眾透過捐款給立陶宛社福機構表達感謝。來自台灣的捐款對這些機構而言是前所未見，速度及金額也超乎預期。也有立陶宛媒體注意到台灣民眾的行善能量。

其中一個意外收到台灣民眾捐款的立陶宛非營利組織是「兒童癌症基金」（Childhood Cancer Fund "Rugutė"）。基金會董事艾布魯考斯克葉內（Edita Abrukauskienė）告訴中央社記者，她的女兒3歲就不幸罹癌過世；與女兒一同對抗病痛的過程中，她和先生發現醫療體系的許多問題，也深切感受到癌症相關專業資訊不夠普及，兩人因此在2004年創立基金會，以協助家有罹癌兒的父母。

艾布魯考斯克葉內說，台灣人的慷慨善意出乎基金會意料。雖然還沒看到詳細捐款報告，據她了解，從6月23日至7月2日上午，在不到10天期間，台灣民眾已捐款至少2萬5000歐元（約新台幣83萬元）。

她說：「就算是小額捐款，對我們也意義重大，都將用於拯救生命。」任何捐款都有助基金會採購先進有效、但尚未獲政府納入補助的醫療物資設備，以及執行各項包括罹癌兒家庭心理支持、醫療專業諮詢、檢測及海外手術費用補助的公益計畫。

對於立陶宛捐贈疫苗給台灣，艾布魯考斯克葉內認為，疫情期間所有國家本來就該相互幫忙，基金會也很高興立陶宛罹患癌症的孩童在千里之外的台灣也有朋友。

基金會也製作卡片，希望透過中央社向台灣民眾傳達深摯感謝。卡片內文提到，短短一句「感謝」承載的是漫漫無眠長夜、黑暗中的希望燈塔、終於克服最微不足道障礙後的喜極而泣。基金會由衷感謝捐款人為被迫在絕望暗夜中苦撐的人帶來希望之光。

另一個對台灣民眾善心感到驚異的立陶宛非政府組織是「媽媽聯盟」（MAMŲ UNIJA），同樣是支持罹癌兒家庭的機構。

執行長茹考斯克葉內（Justina Žukauskienė）受訪時說，聯盟以往在GlobalGiving國際慈善募資平台一個月平均募得300美元，但今年光是6月聯盟就收到約5萬美元捐款，是以往近170個月才能取得的募款成果，「這完全要歸功於台灣人」。

立陶宛總人口不到300萬。茹考斯克葉內謙稱自己的國家小到大概世界上很多人都不知道，對台灣2300萬人來說，立陶宛捐贈的疫苗不過是2萬劑，或許微不足道，倒是台灣人「報恩」的方式和強度讓她十分佩服、深感敬意。

她說，「立陶宛人懂得分享」，行有餘力幫助他人也是很自然的事，「現在世界上最缺的就是國家之間的友誼和互助」，立陶宛與台灣近期相互表達善意的舉動應該是鞏固友誼、增進互助的其中幾個最好方式。

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