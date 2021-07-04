熱海土石流吞沒130民宅！　倖存者淚憶：鄰居跑出來就被沖走了

▲日本靜岡縣熱海市伊豆山區3日上午發生土石流。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本受梅雨鋒面滯留影響，靜岡縣連日降下大雨，導致熱海市伊豆山3日上午10時半左右發生大規模土石流意外，造成2人死亡、20人下落不明。逃過一劫的居民回憶起當時慘況，仍心有餘悸地表示，他看到黑色泥流快速地往下沖刷，一對夫妻往外跑，但很快就被泥流吞沒，至今依舊失聯。

先前有消息指出，大概有80戶民宅被沖毀，但也有報導推估至少約130棟民宅受災，靜岡縣政府正調查詳細受災狀況。靜岡縣政府及熱海市政府尚無法精確掌握失蹤人數，估算約有20人至今仍下落不明。

▲▼大量泥流瞬間沖毀約130棟民宅。（圖／路透）



根據《讀賣新聞》報導，現年80歲的男性居民幸運逃過一劫，他在避難所向記者表示，「我從自家二樓往山上看，電線桿就像波浪一樣搖晃，漆黑色的泥流飛快地沖下山，我看到隔壁一對夫妻往外跑，但很快就被泥流吞沒，避難所也沒有他們的消息，希望能平安無事。」

陸上自衛隊在3日晚間9時40分左右，用重型機械撥開砂土搶救，至少有6名被困在屋內的居民被救出，還還有一名抱著小孩的男子也獲救，看到街道被土石掩埋嚇得目瞪口呆。住在逢初川岸邊的67歲男子說，他聽到類似爆炸的聲響，他後院的圍欄和樹全都被沖走。

▲搜救隊協助民眾撤離。（圖／達志影像／美聯社）



泥流也沖入了國道135號，住在附近的76歲男子說，他在家中聽到「咚咚咚」的水流聲，他走到距離自家2、3分鐘路程遠的地方查看，發現國道已積滿泥沙，接著準備回家時就看到土石流沖下來，「我親眼目睹了這幕，雖然我家沒有受到傷害，但這真的太可怕了。」

一名在附近經營電器行的67歲男子說，他當天11時左右和妻子開著車外出，沒多久就接到村長打來的電話，「我家門口的道路被泥流給埋了，沙土全沖進店裡，如果我再晚一點出門，可能就會被活埋。」另一名49歲的住戶說，「土一下子沖到離家幾公尺的地方，聽到人們的尖叫聲，還看到巴士被掩埋了一半，真的不敢相信這麼恐怖的景象。」

▲目前共有約1000名警消及自衛隊投入救災。（圖／路透）



在伊豆山港附近，一名61歲的漁夫也差點被捲入泥流中，他形容棕色的水、泥沙、床墊、木頭和石頭用驚人的速度，還有超巨大的聲音沖過來，所幸他在千鈞一髮之際逃到附近大樓。另一名57歲女子則說，她93歲的母親就住在受災區域，但現在已完全聯繫不上，她只能拼命祈禱。

目前共有約1000名警消及自衛隊投入救災，但因當地雨勢不斷，搜救任務在上午10時起暫時中斷，且靜岡縣政府表示，在土石流起點的附近坡面上，出現小型裂縫，研判未來仍可能發生50立方公尺到100立方公尺程度的小規模土石流。

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