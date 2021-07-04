恐怖瞬間！女過馬路一轉頭　驚見「大卡車撞向她」慘叫奔逃

▲女子走到路中央之後，才發現大卡車司機已經踩下油門，直直朝她駛來。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國西約克郡1日下午街頭出現驚險一刻，一名女子過馬路的同時，在同個路口的大型卡車也起步，就這樣直接撞向她。監視器畫面顯示，女子當時放聲尖叫，拔腿向前方狂奔，只為逃離被輾壓的命運，所幸最終卡車停了下來，並未造成傷亡。

綜合太陽報等英媒報導，事發於西約克郡巴特利（Batley），當時該名女子手上拿著許多袋子，正準備過馬路，在等待數輛轎車通過後，邁出步伐通過十字路口。但就在此時，路口一輛載運碎石的大型卡車也剛好起步，直直撞向她。

依據監視器畫面，當時女子已經走到路中央，這才發現大卡車司機已經踩下油門，在微微轉頭發現車身即將撞向她之際，當場放聲尖叫並朝車輛行駛的方向狂奔，手中購物袋也掉在地上。

一旁身穿背心的男子在聽到尖叫聲後，朝著卡車的方向前進，另名路人見狀則是趕緊示意司機停下車子。

所幸最終卡車停了下來，女子也安全逃離被輾壓在車輪下的命運，司機下車走向該名女子，似乎是在為了剛剛發生的意外道歉。分析指，該名女子當時與車子之間的距離相當近，因此司機很有可能沒有看到她。

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