英嗨辦4天「極樂性愛趴」無視防疫大玩換妻！　吸200人提前解放

▲英嗨辦4天「極樂性愛趴」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

英國已有85％的成人接種完第一劑疫苗，政府也強調會在19日如期解封。不過，仍有一群「換妻」愛好者提前解放，在2日舉辦為期4天的性愛派對，就算每對伴侶收費要價200英鎊，仍吸引超過200人參加，現場除了有許多成人節目之外，還能住在豪華帳棚中享受激情周末。

根據《每日星報》報導，為期4天的換妻性愛派對「Swingathon」2日晚間在英國林肯郡（Lincolnshire）的鄉村舉行，但礙於政府防疫規定，主辦方對外宣稱活動早已取消，實際上卻是祕密地針對已在換妻專門網站Fabswingers註冊的人售票。

Guests can also indulge in hot tubs, wet t-shirt competitions, enjoy the talents of a naked singer and take part in a competition to be crowned Miss or Mr Swingathon. https://t.co/3grdfOd08i — Metro (@MetroUK) July 3, 2021

無人機確實也拍到，在林肯郡格蘭瑟姆（Grantham）的一處田野空地，確實有數十輛露營拖車、帳篷還有移動式房屋。報導指出，這場活動每對伴侶的收費為200英鎊（約台幣8000元），且繳費完成的人才能得知舉辦地點，活動期間也不可擅自離場。

據了解，這場派對裡除了有成人充氣城堡、濕衣比賽之外，還有許多成人節目，例如裸體歌手、戀物癖展覽，還配有雪茄酒吧等設備。參與者可以入住4人豪華蒙古包，裡面有熱水按摩浴缸和各種情趣用品可使用。

匿名參與者向記者表示，他們並不擔心新冠疫情會對活動造成影響，因為每個人都必須要提交48小時內的PCR陰性證明，而且和歷年來的規模相比，參與者只有200人已經很少了。

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