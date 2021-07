英嗨辦4天「極樂性愛趴」無視防疫大玩換妻！　吸200人提前解放

▲英嗨辦4天「極樂性愛趴」。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張方瑀/綜合報導

英國已有85%的成人接種完第一劑疫苗,政府也強調會在19日如期解封。不過,仍有一群「換妻」愛好者提前解放,在2日舉辦為期4天的性愛派對,就算每對伴侶收費要價200英鎊,仍吸引超過200人參加,現場除了有許多成人節目之外,還能住在豪華帳棚中享受激情周末。

根據《每日星報》報導,為期4天的換妻性愛派對「Swingathon」2日晚間在英國林肯郡(Lincolnshire)的鄉村舉行,但礙於政府防疫規定,主辦方對外宣稱活動早已取消,實際上卻是祕密地針對已在換妻專門網站Fabswingers註冊的人售票。

