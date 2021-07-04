確診病患「漏夜排隊」等床位！泰國醫曝院外照片　網怒：殺人政府

▲確診者「漏夜排隊」等床位。（圖／翻攝自臉書／Thiravat Hemachudha）



記者張方瑀／綜合報導

泰國3日新增6200例確診，連續三天創下新紀錄，當地民眾對於醫療設備和疫苗短缺的擔憂加劇甚至有許多確診者等不到醫院床位。曼谷一名醫生就在臉書曝光醫院外的照片，許多民眾戴著口罩坐在醫院外排隊等待，只為了能夠住院治療。

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）神經科醫師賀瑪丘達（Thiravat Hemachudha）1日在臉書貼出醫院外的照片，數十名戴著口罩的民眾坐在醫院外，漏夜排隊等待有空床位能夠入院治療。賀瑪丘達表示，「只少該提供抗病毒藥物「法拉匹韋」（favipiravir）給那些無法獲得醫院治療的人。」

這篇貼文已經在臉書被分享超過3500次，許多民眾抱怨他們的親人完全等不到床位治療，也有不少人詢問，若是確診後只能待在家中，還服用何種藥物自救。目前「殺人政府」（#KillerGovernment）也成為泰國推特最熱門的標籤。

目前泰國累積超過27萬人確診，其中90％集中在今年4月，6月份更新增992人病歿。全國重症病房和呼吸器設備的使用數量在過去兩星期急速增加，民眾批評，總理巴育未能及時提供充足疫苗，才會讓泰國疫情爆發；據統計，目前泰國疫苗完整接種率僅11.1％。

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